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Bakan Nebati: Döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık

20 Aralık 2022 Salı 14:22
Bakan Nebati: Döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 yıl önce devreye alınan 'Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin, "Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık. Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık. 2021 Aralık'ta yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranı yüzde 50'nin altına kadar geriledi" dedi. 

'Türkiye Ekonomi Modeli'nin unsuru olan 'Selektif Kredi Politikası' ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesinin sağlandığını kaydeden Bakan Nebati, "Reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye'yi beraberce inşa etmektir. Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıllık dönemde uyguladığımız reformlarla ve Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız" açıklamasında bulundu. 

DHA

Son Güncelleme: 20.12.2022 14:26
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiDöviz Kurları
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