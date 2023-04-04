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Bakan Nebati: 2,6 milyar lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "175 bin 262 afetzedemize hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 2,6 milyar lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

04 Nisan 2023 Salı 05:02
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Bakan Nebati: 2,6 milyar lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik
Hatay

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, afet bölgesindeki konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlara taşınma ve kira yardımı sağladıklarını belirterek, "175 bin 262 afetzedemize hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 2,6 milyar lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

Nebati, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yaşanan büyük depremler ve arkasından gelen sel felaketleri nedeniyle ramazan ayına buruk duygularla giriş yapıldığını ifade eden Nebati, depremden etkilenen 11 ile ilaveten Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın bazı yerleşim birimlerinin de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini anımsattı.

Nebati, deprem ve sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Bölgede, yaklaşık 1,7 milyon depremzedemize hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Hatay’da 352 bini aşkın hanemize ise toplam 3,5 milyar lira acil yardım destek ödemesinde bulunduk. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. 175 bin 262 afetzedemize ise hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 2,6 milyar lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik."

DASK kapsamında bugüne kadar toplam 89 bin 262 dosya için 9,8 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını bildiren Nebati, Hatay'da ödemesi yapılan hasar tutarının 4,8 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Nebati, Hatay'da depremden hasar görenler ile yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen bağımsız bölüm sayısının 333 bin 825 olduğuna dikkati çekerek, afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalışmaları hızla sürdürdüklerini ve Hazine olarak gereken her türlü finansman imkanını seferber ettiklerini dile getirdi.

"Binaların güçlendirilmesi amacıyla da uygun koşullu kredi paketi sunuyoruz"

İlk etapta döprem bölgesindeki 11 ilde 100 binden fazla konteyner ev kurduklarını kaydeden Nebati, Hatay'da şu ana kadar toplam 12 bin 15 konteynerin kurulumunun tamamlandığını belirtti.

Nebati, kalıcı konutların temellerinin de atmaya başlandığına işaret ederek, "Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayarak toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz." dedi.

Türkiye genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısının 56 bin 323'e ulaştığını anlatan Nebati, "Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini de artırıyoruz. Sağlayacağımız katkı sayesinde vatandaşlarımız 0,79 vade farkı imkanıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecektir. Ev sahiplerinin yanı sıra en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu krediden faydalanabilmesine imkan sağlıyoruz. Binaların güçlendirilmesi amacıyla da uygun koşullu kredi paketi sunuyoruz." bilgilerini paylaştı.

"Uygun faizli yeni kredi imkanları devreye aldık"

Bakan Nebati, deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşları ve reel sektörü destekleyici diğer ek tedbirleri de hızla hayata geçirdiklerini, depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldıklarını ve bölgedeki mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini ertelediklerini vurguladı.

Bölgedeki esnafı desteklemek üzere Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerinin hacminde artışa gittiklerini ve yeni KGF paketlerini uygulamaya koyduklarını aktaran Nebati, "Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerini erteledik. Uygun faizli yeni kredi imkanları devreye aldık. Toplum yararına çalışma programı ile deprem bölgesinde istihdam edilecek kişi sayısını, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek, 50 bin kişiye çıkardık. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilerimize ödediğimiz 1100 lira tutarındaki bayram ikramiyesini de 2 bin lira olarak belirledik. Bu düzenlemeler EYT’li kardeşlerimizi de kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

"Çalışmalarımızı yaparken 'köpekbalıklarıyla' da uğraşmaktan uzak durmuyoruz"

Nebati, 56 gündür deprem bölgesinde görevli bir bakan olarak çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıp falan değiliz, sahadayız, insanlarla, kardeşlerimizle beraberiz. Birlikte enkazın başında olduk, enkazı kaldırdık. Eğer ortalıkta gözükmüyorsak bilin ki ya bir depremzedenin yanında omuzuna dokunarak gözyaşlarına ortak oluyoruz ya da bir selzede ile beraber eşyalarını çıkarmaya gayret ediyoruz. Eğer yoksak bilin ki bütün bu asrın felaketinin finansmanını sağlamak için toplantı üzerine toplantı, çözüm üzerine çözüm üreterek, vatandaşlarımızın rahatlatılması için bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef biz bu çalışmalarımızı yaparken 'köpekbalıklarıyla' da uğraşmaktan uzak durmuyoruz."

Bakan Nebati, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezinde sivil toplum temsilcileri ve iş insanlarıyla da basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HazineveMaliyeBakanlığıBakanNebatiAfetzedeTaşınmaDestekÖdemesi
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