Bakan Nebati: 2023 yılında kişi başına gelirimizin 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz

Bakan Nebati, "Türkiye borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylece, Borsa İstanbul 2022'de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı" diye konuştu.

Nureddin Nebati, "(Darphane Altın Sertifikası'na gösterilen) Teveccühün ardından 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına bugün çıkıyoruz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, çYıl sonu itibarıyla merkezi yönetim bütçe gelirleri 2 trilyon 802 milyar TL, vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar TL oldu. OVP'de öngördüğümüz bütçe gelir tahminimizi aştık" dedi.Nebati: Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz" dedi

Bakan Nebati, "Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz" diye konuştu.