Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı

İSTANBUL - İstanbul'da Darphane'nin 555'inci yıl etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondaki tedrici düşüşün yakın zamanda gerçekleşeceğini vurguladı. Bakan Nebati, "ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde MASAK gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlatmıştır. Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmış durumda. Bu bir rekordur" ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. Yıl Etkinliği'ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Bakan Nebati'nin yanı sıra Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve çok sayıda davetli de yer aldı. Burada konuşma yapan Bakan Nebati, Düzce'de meydana gelen depreme değinerek, "Devam eden süreçte de tüm afetlerde olduğu gibi depremzede vatandaşlarımıza gereken her türlü yardım ve destekte bulunacağımızı ifade edeyim" dedi.





13 TON 513 KİLO ALTIN TOPLANMIŞTIR



Darphane'nin çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Nebati, "Darphanemiz aynı zamanda Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek üzere devreye aldığımız politikaların uygulanmasında da önemli rol oynuyor. Bu kapsamda, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amacıyla Darphanemizin uhdesinde Çeyrek Altın Sistemi'ni hayata geçirerek önemli bir adım attık. Altın toplama ekosistemi içerisinde yer alan bu sistem, tasarruf sahipleri fiziki birikimleri olan altınlarını Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dahil bankalar ve katılım bankalarındaki hesaplarında değerlendirme imkanına kavuşmuştur. 23 Kasım 2022'ye kadar olan dönemde; Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 237 kilogram ki, 163 bin 712 adet çeyrek altın, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmış durumda. Bu bir rekordur" diye konuştu.



Nebati, "Darphanemiz, yakın zamanda 'Dijital Altın Projesi' ile altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli bir katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.





FTX KAPSAMINDA MASAK İNCELEME BAŞLATMIŞTIR



Bakan Nebati, "TROY'un yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim milli kartımız var. TROY kartlarını bankalardan isteyin ve kullanmaya başlayın. Dijitalleşmenin, getirdiği fırsatlar kadar risklerin de olduğunu göz ardı edemeyiz. Geçtiğimiz günlerde, ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde MASAK gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlatmıştır. Böylesine büyük bir oluşumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz sürecine girebildiğini hatırlatmak ve mevcut haliyle kripto para piyasasının azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir alan olduğunun altını çizmek isterim" diye konuştu.



Bakan Nebati, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine de vurgu yaparak, "Bugün istihdamımız 31 milyon kişiyle, ülke tarihimizde kaydedilen en yüksek seviyesindedir. Tüm bu olumlu gelişmelere, rekor düzeydeki ihracat artışlarımız da eşlik ediyor. Ekim itibarıyla yıllık ihracatımız 253 milyar doları aşmış durumda. Her ay yeni ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz" dedi.





ENFLASYONDAKİ TEDRİCİ DÜŞÜŞ YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞECEKTİR



Enflasyonla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadele hedefiyle birçok ülke politika faizlerini artırma yoluna gitmişse de bu tercihleri resesyon endişelerini de giderek körüklemiştir. Nitekim uluslararası kuruluşlar bu kapsamda sürekli yeni uyarılar yapıyor. Her alınan karar aynı sonucu doğurmuyor. Yeni şeyler söylemenin zamanı geldi. Ülkemizde fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah, enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir. Enflasyonla mücadelemiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Diğerlerinin yaptığı gibi yapmıyoruz. Biz insan odaklı çalışıyoruz. Enflasyonun verdiği olumsuzlukları giderecek her tedbiri alıyoruz. Türkiye Ekonomi Modeliyle bu işi tamamen kontrol altına almış durumdayız. Bunlardan en önemlisi elbette Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve Katılma Hesapları'dır. KKM'yi sadece bütçeye getirdiği yük üzerinden değerlendirip ekonominin geneli üzerinde sağladığı katkıyı görmezden gelmek, kesinlikle sağlıklı ve bütüncül bir bakış açısı değildir. KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir. KKM uygulamasıyla birlikte, TL mevduatın ortalama vadesi de önemli oranda artarak 2 katına yükseldi. Bu durum, sektörün en önemli risklerinden biri olan vade uyumsuzluğunda kayda değer bir iyileşme sağlamıştır. Yılbaşına göre değerlendirdiğimizde, bugün küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birisini yaşayan ABD dolarına rağmen Türk Lirasının reel değeri artış kaydetmiştir. Döviz kurundaki oynaklık da azalmıştır. Ancak kimi çevreler ülkemizde ne zaman işler tıkırında gitse hemen felaket çağrısında bulunuyorlar" diye konuştu.





BİZ ZİRVELERE TAŞIDIKÇA HOP OTURUP HOP KALKIYORLAR



Nebati, muhalefete de seslenerek, "Hangi kriz gelmişse üstesinden gelen bir irade vardır. Bu kadar bu ülkeyi 21'nci yüzyıl ülkesi yapacak. Eser ve hizmet siyasetimizden sapmadık, ödün vermedik. Zorlu küresel koşullara rağmen, ülkemizin kaydettiği büyük başarıları görmezden gelerek her fırsatta felaket tellallığı yapmaya çalışanlar son dönemde hezeyanlarını iyice artırdılar. Muhalefeti bir dinleyin. Söylediklerine bir bakın. Döviz rezervlerimiz artıyor. Enflasyon dizginlendi. Aralık ayından itibaren başını sert bir şekilde aşağıya verecek. Kur Korumalı Mevduat yatay çizgide güzel gidiyor. Ülke dünyadan ayrışıyor. İstihdam verileri, büyüme verileri çok iyi geliyor. Ülkemde rezervler güçlendikçe neredeyse bizi çok farklı şekilde tanımlayarak, ileri boyutta bize zarar vermeyi hedefleyen cümlecikler kuruluyor. Cemil Meriç ne güzel söylemiş. Yürümesini bilmeyenler, koşanlara kızarlar. Biz koşuyoruz, siz yürümeyi öğrenin. Koşanlara engel olma. Biz ürettikçe, büyüme kaydettikçe, istihdamı, ihracatı yeni zirvelere taşıdıkça hop oturup hop kalkıyorlar. Milletimiz kimin canla başla hizmet ve icraat peşinde koştuğunu, kimin masaların etrafında masallar anlatıp durduğunu çok iyi biliyor. Milletimizin yüzyıllık hayallerini ardı ardına gerçekleştirmeye, Türkiye Yüzyılı'nı omuz omuza inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE, TÜM ÜLKELERİN YANINDA DURMAK İSTEDİĞİ KONUMA GELMİŞTİR



Bakan Nebati, dün açılışı gerçekleşen Yusufeli Barajıyla ilgili de, "Sayın Cumhurbaşkanımız daha dün, Artvin'de dünyanın en yüksek beşinci barajı olan Yusufeli Barajı'mızı milletimize kazandırdı. Bugün Türkiye; uluslararası arenada tüm ülkelerin yanında durmak istediği stratejik bir konuma gelmiştir. Bu saygın konum, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde her alanda verdiğimiz mücadeleler sonucunda elde edilmiştir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hep birlikte ileriye bakmaya, yarına beraberce yön vermeye ve Türkiye Yüzyılı'nı inançla inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıla giriyoruz, gazımızla. Bunlar hayal satıyorsunuz, yok dediler. Borular çekilmeye başladı, nerede biz görmüyoruz? Şimdi başlarlar, bu gaz nereden geliyor? Ne zaman konutlara ulaşacak? Önce yok, sonra ne zaman faydalanacağız? TOGG'da da aynı şeyi yaptılar" dedi.



Bakan Nebati, Darphane koleksiyonları nişan, madalya, sikke ve hatıra paralar, Kudret ve Hafıza sergisini de gezdi.