Bakan Muş: Şubatta ihracat yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, güçlü ticari ilişkilerinin bulunduğu Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşın, bölgedeki ekonomik aktiviteye ve siyasal istikrara ciddi darbe vurduğunu belirterek, söz konusu gerilimin ülke ekonomisine ve ticaretine olumsuz etkilerine karşı hızlı adımlar attıklarını söyledi. Bakanlık olarak bu gerilime yönelik proaktif tutum benimsediklerini, muhtemel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını ve olayların hemen başında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını dile getiren Bakan Muş, "Bu kapsamda, Ukrayna-Rusya geriliminin ihracatçılarımız ve nakliyecilerimiz üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bakanlığımız bünyesinde iki ayrı masa tesis ettik. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve ilgili sektör çatı kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde, ihracatçılarımızın ödemelerinin temini ve nakliyecilerimizin alternatif güzergahları kullanarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla 7/24 etkin bir yönetim anlayışı oluşturmuş durumdayız. Kurduğumuz bu yönetim masaları ile ihracatçılarımızın tahsilat endişeleri ve Türk TIR'larının karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik gerekli adımları atıyoruz. Bununla birlikte, tedarik zinciri ve alternatif dağıtım kanalları üzerinde diğer kurumlarımız ve sektör kuruluşlarımızla birlikte, krizin farklı bölge ve sektörlere yayılmasını engellemek amacıyla teknik çalışmalar yürütüyor; alternatif taşıma biçimlerine ve rotalara odaklanıyoruz" dedi.



'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ TİCARET PARTNERLERİ'



Bakan Muş, Ukrayna ve Rusya arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesini temenni ettiğini kaydedip, "Türkiye olarak biz, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun, ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna, Türkiye için önemli ticaret partnerleridir. Söz konusu ülkelerle kurduğumuz ticari bağlar, her geçen gün kuvvetlenmektedir. Keza Ukrayna ile imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması, ticari entegrasyonumuzun geldiği son noktayı işaret etmesi açısından anlamlıdır. Uluslararası toplumun kalıcı barışın tesisi ve korunması için ticaretin geliştirilmesi ve serbestleştirilmesine yönelik daha kararlı adımlar atması gerektiği de ortadadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de bu anlayışla, bölgemizde ve dünyada barışa katkı sunmak amacıyla ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye, bu gerilimin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için her türlü sorumluluğun gereğini yerine getirecek; aynı zamanda her iki ticaret ortağını da kaybetmeden süreci atlatmak için gereken adımları atmaya devam edecektir" diye konuştu.



'ŞUBATTA İHRACATIMIZ 20 MİLYAR DOLAR'



2022 yılı Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bakan Muş, ihracatta 2021 boyunca yakalanan ivmenin bu sene de devam ettiğini kaydederek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise şubat ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle şubat ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,4 artışla 48 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim, şubat ayında enerji ithalatımız 8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Keza enerji hariç bakıldığında, şubat ayında ithalatımız 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 95,4 olarak kaydedilmiştir" dedi.



Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatçı firma sayısının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 binden fazla artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Muş, "Tüm bu veriler ışığında ülkemiz açıkça ifade etmek gerekirse geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. 2022 yılının devamında da bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Zira yıllıklandırılmış ihracat rakamımız, 2022 'Orta Vadeli Program' hedefimiz olan 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği üzere 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir" diye konuştu.