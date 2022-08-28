Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, 20 yılda 4 kattan fazla arttı

Kocaeli (DHA)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hizmet İhracatçıları Birliği'nce Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otelde düzenlenen Hizmet İhracatı ve İşbirliği Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda sektör temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Muş, Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Kamu ve özel sektör girişimleriyle ticareti daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Muş, "Ülkemiz, mal ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da uluslararası camiada adını duyurmuş bir ülke konumundadır. Nitekim küresel ihracattan aldığımız pay, son 20 yılda 4 kattan fazla artmış. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyelere çıkmış bulunuyoruz. Ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki önemli konumunun yanı sıra kıymetli ihracatçılarımız ve birliğimizin ortaya koyduğu özverili çalışmaların katkıları da çok fazladır. Şüphesiz; bu başarı, hepimizin eseridir. Hepimiz farkındayız ki Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde Yeni Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda belirlenen hedeflerimizin gerçekleşmesi noktasında, kamu ve özel sektörümüzün bütün aktörlerinin omuz omuza mücadele vermesi, kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu nedenle daha önce beraber başardığımız gibi önümüzdeki süreçte de kamu olarak desteklediğimiz özel sektörümüzle yeni başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda burada yapılan çalıştayı ve sonuçlarını çok önemsiyorum" diye konuştu.