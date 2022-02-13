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Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını, pazartesi günü itibariyle denetimleri daha da yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

13 Şubat 2022 Pazar 14:10
Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız

ANKARA, (DHA)

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

DHA

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Ticaret Bakanı Mehmet MuşGıda ürünleriKDVDenetimönce Vatan
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