Bakan Muş: Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı

İSTANBUL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği ticaret fuarı MÜSİAD EXPO'da konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Detaylarını paylaşacağım üzere, Ekim ayında da ihracat artışımıza devam ettik. İhracatımızı sürdürülebilir kılma adına var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiğimiz hizmet ihracatı, son 20 yılda 4 kattan fazla artmıştır. İnşallah kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır" dedi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği ticaret fuarı MÜSİAD EXPO 2022, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 19'uncu kez ziyaretçilere kapılarını açtı. 5 Kasım'a kadar devam edecek ve 100 binin üzerinde katılımcının beklendiği fuarın açılışına, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. Bakan Muş, İGE A.Ş'de, yılsonu itibariyle sermaye artışının sağlanacağını vurguladı.





EKİM AYINDA DA İHRACAT ARTIŞIMIZA DEVAM ETTİK



Ticaret Bakanı Mehmet Muş burada yaptığı konuşmada, "Ekonomimiz, küresel ekonomiyi derinden etkileyen Covid-19 salgını ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen 2021 yılında yüzde 11,4 büyüyerek son 50 yılın en yüksek büyüme oranını yakalamış oldu. Bu rekor büyüme oranına 5,3 puan pozitif katkı sağlayan ihracatımız, 2021 yılında yüzde 33 artarak 225,2 milyar dolara ulaşmış ve ilk defa 200 milyar dolarlık eşik aşılmıştır. Ekonomimizdeki bu güçlü ivme, ortaya çıkan Ukrayna-Rusya savaşı ve enerji krizi gibi yeni sorunlara rağmen 2022 yılında da devam etmekte olup bu yılın ilk yarısında ortalama yüzde 7,5 büyüme kaydedilmiştir. Bu büyümenin yaklaşık yarısının ihracat kaynaklı olması ve böylece ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam etmesi, bizleri ayrıca memnun etmiştir. Detaylarını paylaşacağım üzere, Ekim ayında da ihracat artışımıza devam ettik. İhracatımızı sürdürülebilir kılma adına var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.





HİZMET İHRACATI 20 YILDA 4 KATTAN FAZLA ARTMIŞTIR



Bakan Muş, "Dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiğimiz hizmet ihracatı, son 20 yılda 4 kattan fazla artmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen 2021 yılında yüzde 57 artışla 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımız, bu yılın ilk sekiz ayında da yüzde 66'lık artışla 52,5 milyar doları yakalamıştır. İnşallah kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır" dedi.





PREFİNANSMAN İLE İHRACATÇININ KREDİ KABİLİYETİNİ GELİŞTİRMİŞ OLUYORUZ



Bakan Muş, "Bakanlık olarak geçmişte olduğu üzere bugün de iş dünyamızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu çerçevede, bildiğiniz gibi 1 Mart 2022 tarihinde İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ni kısa ismiyle İGE A.Ş.'yi hayata geçirdik. Ağustos ayında 20 bankanın da ortaklığıyla İGE A.Ş.'nin sermaye yapısı güçlendirildi. İGE A.Ş. ile, kredibilitesi olan ancak teminat sorunu yaşayan, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımız için finansmana erişimi daha da kolaylaştırdık. Kefalet sorununa çözüm bularak firmalarımızın krediye erişim işlemlerini hızlandırdık. Teminat sorunları kolaylıkla çözüyor ve ihracatçılar artık kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca, Eximbank ve İGE A.Ş. ile imzaladığımız protokol ile yeni bir prefinansman modeli ortaya koyuyoruz. Prefinansman modeli ile bu yükü ortadan kaldırıyoruz ve ihracatçımızın kredi kabiliyetini geliştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Muş, İGE A.Ş'de, yılsonu itibariyle sermaye artışının da sağlanacağını belirtti.