Bakan Muş: Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar

GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ‘’ Türkiye’nin bu yılkı ihracat hedefi 250 milyar dolar. Bunu yakalayacağımızı düşünüyoruz. En önemli meselemiz finansman birikimi’’dedi.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gaziantep’te düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği zirvesine katıldı. Gaziantep İhracatçılar Birliği binasında gerçekleştirilen toplantıya Bakan Muş’un yanı sıra Gaziantep Valisi Davul Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.



'HİÇBİR HÜKÜMET İSTEYEREK ZAM YAPMAZ'



Zirvede ekonomi üzerine soruları cevaplayan Bakan Muş, elektrik ve doğal gaz zamlarına dikkat çekerek, seçim kazanmak isteyen hiçbir hükümetin özellikle zam yapmayacağını söyledi. Enerji zamlarının sanayicileri zorlayacağını bildiklerini ancak zamların yapılan sübvanseler sonrasında mecbur kaldığını belirten Muş, sübvansiyonlarla 84 milyon vergi sağlandığını ve sürecin kontrol edilmeye çalışıldığını kaydetti.



Mehmet Muş, “Hiçbir hükümet zam yapmak istemez, biz uzun süredir enerji fiyatlarını sübvanse ediyorduk. Normalde bizim enerji giderlerimiz ortalama 35-40 milyar dolar civarındaydı. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyoruz. Halen bizde kullanılan enerjinin fiyatı AB ile mukayese edildiğinde onun çok daha altında ama bu bir gösterge değildir. Kendi içimizde bunun sanayiciyi zorlayacağı aşikar. Bizim bir enerji kaynağımız yok. Gelirimiz vergilerden. Sübvansiyonlar da 84 milyonun verdiği vergilerle karşılanıyordu. Sübvanse edilemeyecek kısımlar fiyata yansıtıldı. Bunun ilanihaye olmadığını biliyoruz. Hiçbir uluslararası kurum enerji fiyatlarının geleceğiyle bir tahminde bulunamıyor. Bu süreci sanayicimizle el ele vererek atlatacağımız kanısındayım” dedi.



‘YAPTIRIMLAR AĞIR OLACAK’



Bakan Muş, otomotiv sektöründe yapılan yeni düzenlemelerin 15 Eylül itibariyle hayata geçirileceğini ve kimsenin rahatsız olmasını ve canını sıkılmasını istemediklerini belirterek, “Biz muvazalı işlemleri takip ediyoruz. Başka sektörlerde de yaptık. Akaryakıtta da yaptık. Eğer siz bir kural koydunuz, bunun arkasından dolanılıyorsa burada muvazaa vardır. Bunun yaptırımı ağır olur. Biz insanı amaçla bireysel araç satımında bakmıyoruz ama ticari işlemlerde getireceğimiz yaptırımlar devreye girecek. Biz kimsenin rahatsız olmasını, canının sıkılmasını istemeyiz. Bir kural konulmuşsa herkes ona uymalıdır. Bundan sonraki süreçte elde edilecek karın tamamını ceza olarak alacağız. İlan sitelerinden alım satımlara kadar tüm veriler bize geliyor. Bundan sonra da alacağız. Devir-deslim verileri de bize geliyor. Meclisten yetki talebinde de bulunacağız”şeklinde konuştu.



‘E - TİCARET DÜZENLEMESİNİ ÇOK DOĞRU BİR ZAMANDA YAPTIK’



Muş, yapılan e-ticaret düzenlemesinin doğru bir zamanda yapıldığını ve ihracata yönelik teşviklerin olacağını söyledi. Uygulamanın müşteriye olumlu yansıyacağını belirten Muş, “E ticaret düzenlemesini doğru bir zamanda yaptık. Bunun yönetmeliklerin çıkaracağız. Yeni oyuncular geliyor ülkemize. İhracata yönelik burada teşviklerimiz var. Ofis açanlar, alt yapı oluşturan var. Bunun müşteriye çok olumlu yansıması olacağını düşünüyoruz. Bu alan çok büyük. Teknoloji geliştikçe refah seviyesi arttıkça burası daha da büyüyecek. Geleneksel alışkanlıkları olanlar bu alana girmiyor ama yeni gelenler her şeyi e ticaret ile alıyor. Burada öngörülebilir sistem kurduk. Lokal pazarlar bile ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Siz market açtığında şubelerden bahsediyorsunuz. Onların ulaşabildiği alanlar sınırlı Ama elektronik ticaret ülkenin tamamına yönelik. Dünyanın en çok tartıştığı konu bu. Biz burada diğer ülkelerden daha erken yaptık” diye konuştu.



‘İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR’



Bakan Muş, Türkiye’nin bu yılki ihracat hedeflerinin 250 milyar dolar olduğunu ve hedeflerin tutturulacağını söyledi. Türkiye’nin Eximbank Bank ve diğer yollardan finansman bulmak için çalıştığını söyleyen Muş sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin bu yılkı ihracat hedefi 250 milyar dolar. Bunu yakalayacağımızı düşünüyoruz. En önemli meselemiz finansman birikimi. Sermaye için dışarıdan finansman bulmak gerekiyor. Burada Eximbank ve diğer yollardan bunu çözmeye çalışıyoruz. Eximbank kaynakları maksimum düzeyde kullanılmaya çalışılıyor. Bizim gördüğümüz bir de ipotek sorunu var. Sistemimizi düzenledik. İGE ile ihracatçı artık ipotek sorunu olmadan ihracat yapabilecek. İGE kaynakları hızlı büyüyen bir yapı. Yılsonuna kadar şu anki kaynaklarının 2 katına çıkmış olacak.