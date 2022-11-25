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Bakan Muş: 15 milyar lira pazartesi gönderilecek

25 Kasım 2022 Cuma 14:58
Bakan Muş: 15 milyar lira pazartesi gönderilecek

ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan 100 milyar liralık kredi paketinden 15 milyar liralık tutarın pazartesi, geri kalanının ise 4 ay içinde kooperatiflere gönderileceğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim ve istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye genelinden 1000'in üzerinde kooperatif başkanı katıldı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, güçlü ekonominin teminatının esnafın güçlü olmasından geçtiğini belirterek, AK Parti iktidarı döneminde esnafa gerekli desteğin sağlandığını ve daha fazla finansmanın daha ucuz maliyetle esnafla buluşturulduğunu söyledi. Geçen yıl yaşanan koronavirüs salgını döneminde hükümet olarak imkanlar ölçüsünde esnafa kira, gelir kaybı, hibe gibi birçok destek verildiğini söyleyen Bakan Muş, önümüzdeki 4 ay içinde esnafa 100 milyarlık kredi kullandırılacağını anlattı.

Halk Bankası kanalıyla 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nde faiz oranlarının yüzde 9,5'tan 7,5'a indirildiğini kaydeden Bakan Muş şunları söyledi:

"Halk Bankası da hazırlığını yaptı, 100 milyar liralık krediden 15 milyar lira hemen gönderilecek. Pazartesi gününden itibaren bu kaynak sizlere gönderilmiş olacak. Siz de esnafa dağıtmaya başlayacaksınız. Geri kalanını da en fazla 4 ay içerisinde illerimize, ilçelerimize, kooperatiflerimize göndermiş olacağız."

Bakan Muş, yeni dönem stratejilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programda belirleneceğini ve bununla ilgili hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Hükümet olarak da hep esnaftan yana olduklarını ifade eden Bakan Muş, esnafın sosyal bir görev üstlendiğini dile getirdi. Esnafın sosyolojik anlamda ülkenin en önemli sigortalarından biri olduğunu belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnaf, bulunduğu bölgede, ilde, ilçede, mahallede itibar edilen insanlar. Bu açıdan bu yapımızı güçlendirerek, sürdüreceğiz. Yapacağımız düzenlemelerle, atacağımız adımlarla esnaf tarafında olacağımızı mutlaka bilmenizi isterim. Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü çok büyük bir aileyiz, kitleyiz" dedi.

'PARA ESNAF VE SANATKARLARIN HAKKIDIR, TACİRLERİN DEĞİL'

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül de esnaf ve sanatkarlara verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür etti. Başkan Akgül, kooperatif başkanlarına seslenerek, “Bu gelen parayı esnaf ve sanatkarlara verin. Bu parayı, kaymakama, avukata, doktora vermeyin. Kaymakamların da tanıdıkları esnaf olabilir. Parayı ihtiyacı olan esnaf ve sanatkarlara verin. Bu para esnaf ve sanatkarın hakkıdır, tacirlerin değil. TOBB üyelerinin değil, onlara da vermeyin. Çünkü TOBB üyeleri yararlandıkları imkanlardan bizi hiç faydalandırmadı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Mehmet MuşEsnafSanatkarlar
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