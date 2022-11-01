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Bakan Kurum: 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'İlk Evim' projemize 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var" dedi.

01 Kasım 2022 Salı 10:57
Bakan Kurum: 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül’de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruların 31 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirtti. Kurum, "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temelleri attıklarını hatırlatarak, "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'İlk İş Yerim' projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı, 'İlk Evim Arsa' projesine de şu ana kadar 707 bin 497 başvuru yapıldığı ve başvuruların 7 Kasım’a kadar devam edeceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği BakanıMurat KurumProjeİlk EvimBaşvuru
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