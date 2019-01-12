Bakan Kurum: Hedefimiz 'Sıfır Atık' ile yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak

BALIKESİR, (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve daire müdürleri katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, 'Sıfır Atık Projesi' hakkında bilgi verdi.

'100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK'

1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, 'Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirildiğini belirtti. Proje ile 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşunda uygulama başlattıklarını anlatan Bakan Kurum, "İkinci 100 günlük eylem planları çerçevesinde bu sayıyı 13 bin kuruluşa çıkaracağız. Bu sayede 2023 yılındaki hedefimiz 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak. Bu proje kapsamında ücretli poşet uygulamasına ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik çerçevesinde poşetlerimizin bir yüzünde çevreci sloganlar olacak, diğer yüzünde de yüzün alanının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde firmalar reklam verebilecekler. Diğer taraftan vatandaşlarımızın bez poşet ve filelere ulaşımını kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında, kampanyalar kapsamında marketler vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar. Ocak ayının ilk 10 gününe baktığımızda gıda perakendecilerinden aldığımız veriye göre, geçen senenin ilk 10 gününe göre poşet kullanımı yaklaşık yüzde 60-65 oranında azalmış durumda. Bu sayede 3 bin 500 ton plastiği de kullanmamış oluyoruz" diye konuştu.

Belediyelerin de vatandaşlara ücretsiz file ve bez torba hediye edeceğini söyleyen Kurum, belediyelere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

BALIKESİR'E 10 BİN KONUTLUK PROJE

Konuşmasında Balıkesir'de yapılacak projelerle ilgili bilgiler de veren Bakan Murat Kurum, merkez Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 263 hektarlık alanda 10 bin konutluk örnek proje gerçekleştireceklerini söyledi. Projenin az katlı ve yerel mimariye uygun olacağını belirten Bakan Kurum, "Yerel malzemenin kullanıldığı ve Balıkesir halkının istifade ettiği bir proje olacak. Bu alanın kuzeyinde organize sanayi bölgemiz var. Hem organize sanayi bölgesinde çalışan vatandaşlarımıza hem alt hem de orta gelirli vatandaşlarımıza hizmet verecek, örnek bir şehircilik anlayışını başlatıyoruz. İlk etapta 1000 konutu Balıkesir'e kazandırıyoruz. Gümüşçeşme Mahallesi'nde bir rezerv alanımız var. 46 dönem bir arazi. Burası içinde şehrin kültürüne uygun bir proje olacak. 400 bağımsız bölüm olacak. Burada üretilen konutlar rezerv olarak kullanılacak. Böylelikle yeni meydanlar ve parklar kazandıracağız kentimize" dedi.

BEZ TORBA DAĞITTI

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'in diğer ilçelerinde hayata geçirilecek projeler ve millet bahçeleri hakkında bilgiler verdi. Bakan Kurum daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bez torba dağıtım etkinliğine katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte halka ücretsiz bez torba dağıtan Kurum, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AK Parti seçim kampanyalarında, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile vatandaşlarımıza bu torbaları ücretsiz vereceğiz. Bu sayede yüzde 65 oranında 2018'in ilk 10 gününe göre azalma gördüğümüz poşet kullanımı daha azaltacağız. Daha çevreci, daha doğaya saygılı bir şehir yapma adına bu uygulamaları tüm ilçe ve belediyelerimizde yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz de bu uygulamaya yönelik bu bez çantaları yaptırdılar. Vatandaşlarımıza bunları hediye ediyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bez torba dağıtım etkinliğinden sonra Sındırgı'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı, Bigadiç TOKİ şantiye alanında inceleme gezisinde bulundu. Bakan Kurum'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrılacağı belirtildi.