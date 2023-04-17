Bakan Kurum: Finans merkezinin tasarımında Mimar Sinan'ın birçok formunu inşaat sürecinde kullandık

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de inşa edilen İstanbul Finans Merkezi'nin açılış töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye'yi küresel bir ekonomi üssü yapacağını ve ülke ekonomisi için yeni bir çağ başlatacağını belirten Kurum, söz konusu merkezin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı, mutluluğu ve gururu içerisinde olduklarını dile getirdi.

Ecdadın, İpek ve Baharat yollarının tam kalbinde dünya ticaretinin merkezi olan Kapalıçarşı'yı kurduğunu vurgulayan Kurum, "Biz de onların torunları olarak Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı'mızdan aldığımız ilhamla tam 550 yıl sonra yine dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın, İstanbul'umuza sunmanın haklı mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u finansın merkezi yapması, Türkiye Yüzyılı'nı başlatması ve tarihin akışını değiştirmesi sebebiyle teşekkür etti.

Kurum, 3 milyon 380 bin metrekare inşaat alanına sahip, yatırım değeri 65 milyar lirayı bulan İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye'yi ve İstanbul'u dünyayla yarışır hale getireceğine, Londra ve New York gibi finans merkezleriyle rekabet edebilir bir konuma taşıyacağına inandığını kaydetti.

Finans Merkezi'nde 2 bin 100 kişilik kongre merkezi bulunduğuna dikkati çeken Kurum, burada her türlü finans toplantılarının yapılabileceğini, seminerler ve eğitimlerin verileceğini söyledi.

Merkezin 26 bin 500 araç kapasiteli otoparkı ile bölgenin otopark sorununun çözümüne de katkı sunacağına işaret eden Kurum, merkezin altında metro hattı inşasının sürdüğünü dile getirdi.

"Geleneklerimizin tüm desenleriyle bezenmiş bu mekanda finansımızın da kalbi atacaktır"

Merkezin cami, yeşil alanlar, itfaiye binası, okul alanları gibi hür türlü sosyal donatıyı içerisinde bulundurduğunun altını çizen Kurum, şöyle konuştu:

"Finans merkezinin tasarımında mimarlık ve mühendislik tarihimizi ve özellikle de Mimar Sinan'ın birçok formunu, inşaat sürecinde kullandık. Bir yanında Selçuklu desenleri, diğer yanında Osmanlı mimari çizgileri bulunuyor. Bu iki etabın arasında da yükselen Türkiye, köklü Türkiye etabı ile Türk-İslam medeniyetinin, yine bilim, sanat ve gücüyle birleştirilen özgür niteliğini tüm dünyaya, ülkemize sunmanın gayreti içerisinde olduk. Tabii bu eserimizin tasarımında da bir yüzü Kapalıçarşı'ya, Topkapı Sarayı'na, Tarihi Yarımada'ya, Batı'ya bakarken, diğer yüzü de aslında Anadolu'muza, Ulu Cami'mize, kadim Anadolu'ya yani Doğu'ya bakmaktadır.

Ekonominin, finansın, ticaretin kalbi, her detayı ince ince hesaplanmış ve bu detaylar üzerinde dokunuşlar yapılmış, özel tasarımcılarımızla çalışılmış ve tarihimizin, geleneklerimizin tüm desenleriyle bezenmiş bu mekanda, İstanbul Finans Merkezi'nde inşallah finansımızın da kalbi atacaktır. Tabii inşallah daha nice eserlerimizi, dev eserlerimizi biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizde kadim İstanbul'umuza kazandırmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta aziz milletimizle 'eser siyaseti' diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, Cumhur İttifakımızı yeniden rekor oylarla destekleyecek ve 15 Mayıs sabahına uyanacağız."

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'nin medeniyet birikimini geleceğe taşıyacak, finansal anlamda ülkenin refahını arttıracak İstanbul Finans Merkezi'nin inşası ve hayata geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.