Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kurum'dan Hatay'daki kalıcı konutlara ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kalıcı afet konutlarının yapımının, 1 yılda biteceğini belirtti.

09 Nisan 2023 Pazar 14:41
5 Okunma
Bakan Kurum'dan Hatay'daki kalıcı konutlara ilişkin paylaşım
Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kalıcı afet konutlarının inşasına ilişkin paylaşım yaptı.

Kurum, kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini belirterek, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. Bitecek." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, hesabından, yapım sürecine başlanan konutların videosunu da paylaştı.

11 ilde 17 bin 902 bin konut

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri atıldı.

Bu kapsamda, Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak.

11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplam 650 bin konut inşa edilerek vatandaşlar afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacak.

Depremden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldı.

Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları yapıldı.

Bakanlık, ovalardan dağlara doğru yerleşim planını benimseyerek, afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuratKurumÇevreveŞehircilikBakanlığıDepremkonutlarıHataykalıcıkonutlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın ilk SİHA gemisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor
Doğanşehir'de depremzede esnaf için yapılan konteyner çarşının kurulumu tamamlandı
Doğanşehir'de depremzede esnaf için yapılan konteyner çarşının kurulumu tamamlandı
Türk özel sektörü yurt dışı tarımsal yatırımlarını "ülke masaları" ile artıracak
Türk özel sektörü yurt dışı tarımsal yatırımlarını "ülke masaları" ile artıracak
Depremin vurduğu Hatay'ın tescilli siyah havucunda rekolte artışı bekleniyor
Depremin vurduğu Hatay'ın tescilli siyah havucunda rekolte artışı bekleniyor
Otomotiv sektörü, mart ayı ihracatında aylık bazda tarihi rekor kırdı
Otomotiv sektörü, mart ayı ihracatında aylık bazda tarihi rekor kırdı
Kocaeli yılın ilk çeyreğini 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı
Kocaeli yılın ilk çeyreğini 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı
TİGEM geçen yıl karını 6 katına çıkararak tarihi rekor kırdı
TİGEM geçen yıl karını 6 katına çıkararak tarihi rekor kırdı
Kritik tesislerin muhafızının ihracatına başlandı
Kritik tesislerin muhafızının ihracatına başlandı
Tarım sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru
Tarım sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi