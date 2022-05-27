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Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını duyurdu.

27 Mayıs 2022 Cuma 10:42
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıVahit KirişciTarımDestek
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