Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.579,58
ALTIN
996,91
DOLAR
18,59
STERLİN
20,60
EURO
18,08
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
Makam şoförü alınacaktır
Makam şoförü alınacaktır
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi

11 Ekim 2022 Salı 14:22
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorundan bugüne kadar 304 geminin geçtiğini belirterek, "6,9 milyon ton hububat bu koridordan ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılmış durumda. 6,9 milyon ton büyük bir rakam değilmiş gibi gelebilir; ama bazı şeyler vardır ki bunların psikolojik etkisi fiziki etkisinden çok daha büyük olur. Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bakanlıkça Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitisü'nde düzenlenen 'Dünya Gıda Güvenliği Buluşması'nda Türkiye'de burslu eğitim gören yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle buluştu. Kirişci, Türkiye’nin ne kadar önemli ülke olduğunu özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gördüklerini belirtip şöyle konuştu:

"Herkes savaşanlar ile ilgili tempo tutarken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'hayır biz savaş istemiyoruz, biz barıştan yanayız, biz iki komşu ülkenin savaşması yerine barışmasını istiyoruz, biz burada savaşı asla tasvip etmiyoruz' dedik. Biz burada belki yalnız kaldık; ama süreç bizim haklı olduğumuzu ortaya koydu. Dünya bir gıda krizini, bir açlığı artık iliklerine kadar hissederken, bir dörtlü zirve gerçekleşti; Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye. Bu zirveden bir sonuç çıktı ve adına ‘tahıl koridoru’ dediğimiz bir koridor açıldı. Bu koridordan 304 gemi bugün itibarıyla geçmiş durumda ve 6,9 milyon ton hububat bu koridordan ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılmış durumda. 6,9 milyon ton büyük bir rakam değilmiş gibi gelebilir ama bazı şeyler vardır ki bunların psikolojik etkisi fiziki etkisinden çok daha büyük olur. Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi."

'KÜRESEL GÜÇ OLACAĞIZ'

Bakan Kirişci, yeni dünya düzeninde savaşın ahlakı ve edebinin olmadığını vurgulayarak, "Siz öyle bir ülkedesiniz ki 780 bin kilometre kara alanı, 462 bin kilometre mavi vatanı ile kendi coğrafyasına hapsedilmek istenilse de bunları asla kabul etmeyen bir Türkiye, bir bölgesel güç; şimdi adım adım Allah’ın izniyle bir küresel güç olacağız. Bizim politikamızın temelinde asla sömürme kültürü yoktur. Asla var olanları tek taraflı olarak gasp etme ve bunlar üzerinden kendi refahlarını yukarı taşımak yoktur. Bizim kadim kültürümüzde ‘Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir’ diyoruz. Bugün dünyada kendi ekonomik gücüyle oranlandığında en çok yardım eden ve mazlumların sürekli yanında yer alan bir Türkiye var. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum" dedi.

'SİZLERDEN BİR GRUBU EVİMDE MİSAFİR EDECEĞİM'

Türkçe’nin yabancı uyruklu misafir öğrenciler için büyük fırsat alanı oluşturduğunu ve oluşturmaya devam edeceğini aktaran Bakan Kirişci, "Sizler kendi ülkelerinizle ülkemiz arasında köprü olmaya devam edeceksiniz. Türkiye’den gelen misafirleri ağırlayacaksınız, onları uğurlayacaksınız. Türkiye’ye geleceksiniz, kardeşlerinizle çalışmalar yürüteceksiniz. Lütfen kendi sınıfınızdan, kendi okulunuzdan, kendi üniversitenizden arkadaşlar edinmeye gayret edin. Türkçenizin yetersizliğini asla aklınıza getirmeyin. Nasıl 2 kelime İngilizce söylenildiğinde o kişinin meramını biz anlıyorsak, 2 kelime Türkçe sarf edildiğinde vücut dilinden biz anlarız. Biz kendi etrafımızdaki insanlarla iletişimimizi mutlaka tesis etmeliyiz. Türklerle, Türk ailelerle tanışmanın sizlere çok şey katacağını belirtmek isterim. Kendinizi bazen davet ettirin, Ankara’da olup da ailesiyle beraber yaşayan arkadaşlarınızın ailesine misafir olun. Sizlerden bir grubu da ben evimde misafir edeceğim. Bizim evimizde misafir nasıl ağırlanır, yemeğe nasıl başlanır, yemek nasıl sonlanır? Ben o muhabbetin aramızdaki ilişkileri tahkim edeceğini, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileri boyutlara taşıyacağımızı ve bunun da her iki ülkeye her anlamda artı getireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu. 

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit KirişciTahıl Koridoru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Türkiye, doğal gazın Batı pazarına ulaşmasında rol üstlenebilir
Bakan Dönmez: Türkiye, doğal gazın Batı pazarına ulaşmasında rol üstlenebilir
Güneş enerjisi yatırımları artıyor
Güneş enerjisi yatırımları artıyor
Hububatta yıl sonuna kadar 13 milyar dolarlık ihracat hedefi
Hububatta yıl sonuna kadar 13 milyar dolarlık ihracat hedefi
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
"Rusya-Ukrayna krizi ticaretin yörüngesini değiştirdi"
"Rusya-Ukrayna krizi ticaretin yörüngesini değiştirdi"
TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi
TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi
Kadın girişimci, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
Kadın girişimci, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu
UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu
Türkiye’nin mısır rekoltesinin yüzde 40’ı, Konya Ovası’ndan
Türkiye’nin mısır rekoltesinin yüzde 40’ı, Konya Ovası’ndan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول