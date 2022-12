Bakan Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse zorunlu hale getireceğiz

İSTANBUL - Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız. Biz istiyoruz ki, arz ve talep arasında dalgalanma olmasın. Bunla ilgili de sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eyüpsultan'daki Turkuvaz Medya Center'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri programına katıldı. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı ile başladı. Bakan Kirişci, konuşmasında tarım ve gıda, su ve enerji konularının son yıllarda daha da önem kazandığına dikkat çekti. Kirişci, 20 yıldır izlenen politikalar sayesinde iklim değişikliği, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konularda başarılı sınav verildiğini ve bulunurluğu sağlamış bir Türkiye olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE’NİN SUDA TASARRUF YAPMASI ZORUNLULUKTUR"



Türkiye’nin su stresi yaşayan ülkeler statüsünde olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, "2002 yılında bu ülkenin depolanabilir su miktarı 133 milyar metreküp iken bugün 183 milyar metreküpe çıkmıştır. İktidara geldiğimizde 276 adet baraj varken, bugün bu barajların sayısı 930’a çıkmıştır. Tarlada suyu verimli kullanmak zorundayız. Sulamayla ilgili evinizde, yatarken, rahatlıkla müdahil olabileceğini sistem şu anda sahada mevcut. Bunun için A ülkesine, B ülkesine gitmeye gerek yok. Buradaki muradımız özellikle yüzde 76 olan tarımsal sulamanın payını yüzde 70’lere, 65’lere, 60’lara kadar indirmek. Sulamadaki verimliliği yüzde 55, 60 onları da yine artırmak. Böylelikle de tarımsal sulama başta olmak üzere suyu en verimli şekilde kullanmak. Kayıp ve kaçakları da azaltmak bizim görevimiz. Suda tasarruf ve aynı Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık politikası ve uygulaması projesi kapsamında çalışmalara benzer çalışmayı suda israfa son vermek adına başlatmış bulunuyoruz. Hedefimiz önce yüzde 25’e inmesi ama ideal olan yüzde 10’lara çekilmesidir. Türkiye’nin böyle bir tasarrufu yapması keyfiyet değil, zorunluluktur" dedi.





"TARIM VE ORMAN GENÇLİK KONSEYİ KURULACAK"



2053 yılında, 20 milyon nüfusun ekleneceğini ve bu nüfusun var olan suyu, üretimi, havayı tüketeceğini dile getiren Kirişci, "Tarımla ilgili ormanla ilgili Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde çok önemsediğimiz bir takım adımları atacağız. Tarım ve Gençlik. İkisini bir araya getirdiğimizde uzun yıllar göremediğimiz kavram. TEKNOFEST kuşağından 6 yıldan beri söz ediyoruz ama tarım sektöründe ortalama yaş 55. Bu yaş grubunda inovatif düşünme beklenmemeli. Bunu gerçekleştirecek olan TEKNOFEST kuşağının kendisi. Onların ilgisini çekmek adına da Tarım ve Orman Gençlik Konseyi’ni kuruyor olacağız" ifadelerini kullandı.





"SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİ ZORUNLU KILACAĞIZ"



Kadınların da kırsal da tutuluyor olmasının önemine vurgu yapan Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız. Şeker pancarı üreticisiyle şeker şirketleri arasındaki ilişki sözleşmeli üretim modeli ama biz istiyoruz ki, arz ve talep arasında dalgalanma olmasın, seviyeli düzey korunsun ve ne arz açığı olsun ne de arz fazlası olsun. Bunla ilgili de sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz" dedi.





"GELİR KORUMA POLİÇESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"



Bakan Kirişci, "Gelir koruma poliçesini hayata geçiriyoruz. 2023 yılından itibaren tıpkı diğer sigorta uygulamalarında olduğu gibi tarımda da gelirini garanti altına almak isteyen üretici için biz poliçelerin üretilmesine katkıda bulunacağız. Bunların primlerinin yüzde 60’ını hükümet olarak, devlet olarak biz sağlayacağız. Böylelikle üreticimizin kendisine ait üretim alanından, beklentisi olan gelir neyse bu gelirin korunmasını gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye’nin tarım toprakları her geçen gün azalıyor. Üretimi yapılmayan alanların üretime kazandırılması için de üreticilerimizin mülkiyet haklarına dokunmaksızın buradaki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak adına, buraları kiralamak isteyenlere kiralamak, elde edilen geliri de mülk sahibinin hesabına transfer etmek gibi uygulamayla bir karış toprağımızı da boş bırakmamış olacağız" ifadelerini kullandı.



İstanbul’un 76 ilden tedarikçilik yaptığını da belirten Bakan Kirişci 117 bin ton karbondioksitin havaya salındığını, emisyonun atmosfere salındığını, kilo başına da ilave yükün geldiğini belirtti.





DEMİR: EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKE HEDEFİNE HER GEÇEN YAKLAŞIYORUZ



Programa gönderdiği video mesajla katılan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de, şöyle konuştu:



"Bundan 20 yıl öncesine kadar Savunma Sanayii’nde büyük oranda dışa bağımlı halde olan ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan sinerji ile kendi helikopterini, insansız hava aracını, füzesini, gemisini, hatta uçağını yapma potansiyeline sahip bir güce dönüşmüştür. Ülkemizin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün daha da yaklaşmaktayız. 20 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiğimizi memnuniyetle görüyoruz ancak hala kat etmemiz gereken çok yol olduğunu da biliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın itici gücü olacağına inandığımız savunma sanayimizin ilerleyişi, her alanda büyüyen ve gelişen Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacaktır. Hedeflerimizin ve stratejilerimizin ne denli doğru olduğunu gösteren en önemli parametrelerden biri de bizlere gizli ve açık şekilde konulmaya çalışan ambargolar vasıtasıyla engellenmeye çalışılmamızdır. Bütün bu girişimler bizim kendi gücümüzü ve birikimimizi keşfimiz konusunda bizleri motive ediyor ve yeni stratejiler üretebilmemiz konusunda katkı sağlıyor."