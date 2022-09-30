Bakan Kirişci: ÇKS'ye başvurular, e-Devlet'ten gerçekleştirilecek

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm başvuruları, bizzat başvurarak değil; e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecek. 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00’dan itibaren hizmete açıyoruz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ÇKS başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasıyla ilgili düzenlemeyi anlattı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirişci, göreve geldikleri ilk günden itibaren, tarımsal üretimin bütün kollarında küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin önemine dikkat çektiklerini belirtti.



'EMEK VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK'



65 ayrı kalemde 130 farklı başlık altında üreticileri desteklediklerini söyleyen Bakan Kirişçi, "Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm başvuruları, il müdürlüklerimiz ya da diğer birimlerimize bizzat başvurarak değil; e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecek. Bugün itibariyle 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'ye başvuruların, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz. ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim 2022 tarihinde yani yarın açılacaktır. e-Devlet Kapısı hizmetinden, arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerimiz yararlanacaktır" açıklamasında bulundu.



ÇKS başvurularının e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını da anlatan Bakan Kirişci şunları kaydetti:



"Hizmeti kullanabilmek için çiftçi, e-Devlet Kapısı'na kendi kimlik bilgileri ve şifresi ile giriş yapar. Hizmeti kullanmak için arama kısmına 'ÇKS' yazar. ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu hizmetini seçer. Açılan ekranda çiftçi, ilk başvurusunu yapmak için 'Yeni Başvuru' butonuna tıklar. Aydınlatma metnini okur ve aşağıda bulunan 'Onaylıyorum' kutusunu işaretleyip 'Devam Et' butonuna tıklar. Açılan sayfada çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenir ve iletişim bilgilerini kontrol eder. İhtiyaç halinde bu ekrandan günceller. Çiftçi kayıtlı arazilerini görüntüler ve gerekirse ürün bilgilerini 'Ürün Bilgisi Değiştir' butonunu kullanarak günceller. Son ekranda başvuruya ait tüm bilgileri görüntüler. Başvurusuna ait 'İlk Destek Ödemesi'nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyerek onaylar ve başvuruyu tamamlar.Tamamlanan başvuruları görüntülemek için 'Başvuru Listesi' butonuna tıklar. Başvuruların listelendiği ekranda çiftçi, 'Başvuru Durumu' sütununda başvurusunun durumunu görüntüler. Tamamlanan başvurular il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin değerlendirilmesi aşamasına geçer."