Bakan Kirişci: Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girişler, 1 Ekim'den itibaren e-Devlet'te

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, e-Devlet'te tarımla ilgili yapılan yeni düzenlemeyi açıklayarak, "1 Ekim'den itibaren çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) girişlerini e-Devlet'ten yapabilecek" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bir dizi ziyaret ve toplantı için sabah saatlerinde Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kirişci, daha sonra Çukurova Kalkınma Ajansı’na geçerek ‘Tarım Sektör Temsilcileri Buluşması’na katıldı. Burada konuşan Kirişci, dünyanın gündeminde tarım ve gıda, enerji ile su gibi 3 kritik konu olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla biz bu 3 konu başlığını tartışırken normalde tarım ve gıdayı konuşuyor olacağız. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ülkede pek çok ilklere imza atıldı. Her şeyden önce hukuk devletinde, tarım alanında çok fazla mevzuat eksiklikleri vardı. Bu mevzuat eksikliklerinin giderilmesi adına da pek çok önemli kanun kendi mevzuatımıza kazandırılmış oldu. Bunları tek tek anlatmayacağım ama birkaç tanesini bilgilerinize sunacağım. Bu ülkede 'Tarım Kanunu' yoktu. Tarım ülkesi ama yoktu. Şimdi 'Tarım Kanunu' var ve bu kanunda da belli konu başlıkları var. Bu ülkede Atatürk hayattayken gündem olmuş ama bir türlü aradan geçen hükumetlere rağmen bunu hayata geçirmek mümkün olmamış. Bize nasip olmuş. Bu ülkeye hizmet noktasında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bize nasip oldu. Uygulamalarında eksiklikler olabilir ancak her şeyin mutlaka bir başlangıcı olması gerekir. Ülke genelinde halen yüzde 21’lik oran olsa da eksikliklerin zaman içerisinde telafi edilmesiyle birlikte çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır” dedi.



'SU KANUNUMUZ YOK'



Bakan Kirişci, Türkiye’nin ‘Su Kanunu’na ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Tohumculuk alanında özellikle sık sık dile getirilirdi. Tohumculukta yurt dışına bağımlılığımız söylenirdi. 2002’de yüzde 31 olan bu bağımlılık oranımız bugün bağımlılıktan neredeyse kurtulma noktasına gelmiş durumdayız. Bu, 'Islahçı Hakları Kanunu' adını verdiğimiz kanunla işlevlik kazanmıştır. İlk çıktığı dönemde lisanslı depoculuğun bankadan bir farkı olmadığını anlatmaya çalışırdık. Bunlar da gerçekleşti. 12 kanun bizim tarım mevzuatımıza kazandırıldı. Birkaç tane eksiğimiz var. Özellikle su ile ilgili, bizim 'Su Kanunu'muz yok. Dağınık bir durumda hepsi. Yerel yönetimler, iller, bakanlık olarak herkes ayrı. Bunlarla ilgilide bir su kanununun mutlaka çıkartılması gerekiyor. Onun dışında mevzuat noktasında bir eksiğimiz yok” diye konuştu.



Tahıl koridorunun önemine vurgu yapan Bakan Kirişci, "Cumhurbaşkanı'mızın ‘Sizin ikiniz de bizim komşu ülkemizsiniz. Biz savaştan yana değiliz’ diyerek ortaya koyduğu duruş, bize tahıl koridoru gibi dünyayı rahatlatan bir gelişmeyi beraberinde getirmiştir. İyi ki de böyle bir duruş sergilenmiştir. Gerek Rusya gerekse de Ukrayna’nın ‘Bize şu konuda yardımcı olun’ dediği tek ülke Türkiye’dir. Türkiye, istese de istemese de tarihin kendisine yüklediği bu misyonun gereği olarak global bir oyuncu olmak ve global bir oyuncu olarak bunun gereklerini yerine getirmek zorunda. Bunu istesek de istemesek de yapacağız" dedi.



Türkiye'nin dış ticaret açığı vermediği en önemli sektörlerinden birinin tarım olduğunun altını çizen Kirişci, "2002’de ülkenin nüfusu 65 milyon. Bugün ise 85 milyon. İkincisi; bu ülkede isteyelim, istemeyelim geçici olarak misafir ettiğimiz 4,5 milyonluk nüfus var. 90 milyon. 50 milyon da turist var; 10 gün, 1 hafta konaklıyorlar. Ortalama 91 milyon gibi bir nüfusu beslemek durumundayız. Bu ülkede üretilen ürünlerin ihracatı 25 milyar dolar. İhraç ettiğimiz ülkeleri de doyuran bir üreticimiz var. 'Bu ülke üretmiyor' demeyi ben asla kabul etmiyorum. Bu ülkenin üreticisi pandemide kendi emsalleri evden çıkmazken 'Faaliyetlerini sürdüreceğim' demiştir. Adeta Covid-19’a meydan okumuştur" diye konuştu.



'EKİLMEYEN ALANLAR KİRALANACAK'



Ekilmeyen alanlarla ilgili mülkiyet ve kullanım hakkını birbirinden ayıran düzenleme yaptıklarını dile getiren Bakan Kirişci, “Ekilmeyen alanlarımız var. Bu hepimizin canını acıtan bir durum. Ekilmeyen alanların ekilmesi hadisesi çok önemli. Atıl bir varlık orada duruyor. Bunu kullanmamız lazım. Üretici kardeşlerim biliyorlar. Bazı tohumluklarda yüzde 75 sübvansiyon uygulayarak üretime geçilmesini teşvik ettik. Bundan dolayı da ciddi bir alanı tekrar üretime kazandırmış olduk. Biz bir de kalkıp mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını birbirinden ayıran bir düzenleme yapıyoruz. Bir şekilde bağı, bahçesiyle 1 yıldan fazla ilgilenmeyen vatandaşlarımızın alanlarını rayiç bedel üzerinden kiralayacağız. Üreticilerle paylaşacağız. Şu anda ekilemeyen bütün alanları 1 yıldan sonraki süreçte ekilen alanlar haline getirmiş olacağız” dedi.



'ÜRETİCİMİZİN MAĞDUR EDİLMEMESİNE İMKAN SAĞLAMIŞ OLDUK'



Buğday, ayçiçeği, arpa ve yulaf gibi stratejik ürünlerin önemine değinen Bakan Kirişci, “Koridorun adı, başka bir ürünün adıyla anılmadı. Koridorun adı, 'tahıl koridoru' oldu. Aklımıza gelen şey; un, yağ, şekerdir. Ekmek hep bir numaralı aklımıza gelen besin kaynağıdır. Stratejik ürünlerde arz açığımız olan ürünler var. Buğdayda kendimize yeterliliğimiz bu yıl yüzde 102’lerdedir. Arpa, yulaf ve tritikalede de sorunumuz yok. Ayçiçeği konusunda bu yıl üretimimiz bir miktar daha yüksek olacak ve açığımız azalıyor olacak. Hayvan beslenmesinde önemli olan soyayı teşvik edemediğimiz için zorluğumuz var. Bu ürünlere gereken dikkati vereceğiz. Diğer ürünleri de es geçmeyeceğiz ancak üzerinde odaklandığımız şey stratejik ürünlerdir. Buğday, arpa ve mısır ile ilgili açıkladığımız fiyatlar bütün üreticilerimizin memnuniyetine muhatap olmuştur. Ayçiçeği konusunda da dün gece itibarıyla ayçiçeği fiyatlardaki gerilemeyi dikkate alarak özellikle ham yağına, çekirdeğin kendisine değil ithalatta yüzde 10’luk gümrük vergisi getirdik. İçerideki üreticilerimizin de mağdur edilmemesine imkan sağlamış olduk. Bunun olumlu neticelerini görmüş olacağız” diye konuştu.



GELİR KORUMALI SİGORTA POLİÇESİ



1 Ekim'den itibaren çiftçilerin, ÇKS girişlerini e-Devlet'ten yapabileceklerini de açıklayan Bakan Kirişci, "Yakında yapacağımız mobil uygulama ile Adana’da ne ekebileceğini ve ekemeyeceğini üretici görecek. ÇKS’nin e-Devlet üzerinden yapılması nasıl bir adım ise aynı şekilde bizim burada atacağımız adım da üreticimizi sıkıntıya sokmayacak. 2023 yılından itibaren de ‘Gelir Korumalı Sigorta Poliçesi’ni hayata geçireceğiz. 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023 Mart’ına bırakmayacağız. Geriye çekeceğiz. Ziraat Bankası kartına yükleyeceğiz. Buraya yüklemiş olduğumuz mazot ve gübre desteklerini ayni olarak yükleyip nakit olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz. 100 bin TL olan Ziraat Bankası kredisini 200 bin TL’ye çıkartacağız" dedi.



Bakan Kirişci, konuşmasının devamında Adana’ya yapılması planlanan ‘Su Ürünleri OSB’nin öneminden bahsetti. Konuşmasının ardından Kirişci'ye, Adana limonu hediye edildi.