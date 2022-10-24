Bakan Kirişci: Artık çiftçimiz traktörünün üzerinde bütün işlemlerini yapabilmekte

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve 'Feed The Future' ödül törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişci çiftçi kayıt sistemini E-Devlet'e taşıdıklarını hatırlatarak "Artık çiftçimiz, üreticimiz traktörünün üzerinde iki gün değil, iki dakikada bütün iş ve işlemlerini yapabilmekte. 1 Ekim'de başlayan bu uygulamanın dün itibariyle baktığımızda artık 400 bine yaklaştığını ve çiftçi kayıt belgesinin alındığını görüyoruz" dedi.



Yurtiçindeki gıda ve tarımsal ürün üreticileri ve tedarikçileri ile gıda ve tarım sektörüne yönelik geliştirici hizmet ve çalışmalar yapan kişilerin bir araya geldiği 'Güvenilir Ürün Zirvesi' ve 'Feed the Future' ödül töreni bugün Bakırköy'de bir otelde düzenlendi. Saat 10.00'da başlayan programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçurmak, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz katıldı.





"ÇİFTÇİ KAYITLARI 400 BİNE YAKLAŞTI"



Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 1 Ekim tarihi itibariyle çiftçi kayıt sistemini E-Devlet'e taşıdıklarını hatırlatarak "Artık çiftçimiz, üreticimiz traktörünün üzerinde iki gün değil, iki dakikada bütün iş ve işlemlerini yapabilmekte. Bu uygulama çevreci midir? Evet çevrecidir. Bu yüz yüze yapılan fiziki olarak yapılan bir işlem olmuş olsaydı, burada harcanacak yakıt burada harcanacak emek, burada harcanacak zaman, burada harcanacak para ve işinin başında olmak yerine bu işleri yapmak için mesai harcıyor olacaktı. 1 Ekim'de başlayan bu uygulamanın dün itibariyle baktığımızda artık 400 bine yaklaştığını ve çiftçi kayıt belgesinin alındığını görüyoruz. Her bir işlem için 100 liralık bir harcama yaptığını düşünün. Çok sembolik bir şey. Bunun bile bir 40 milyon liraya tekabül ettiğini ve üreticiyi yorulmaktan kurtardığını bu paranın kendi cebinde kaldığını ve daha çevreci bir uygulamanın hayat bulduğunu da böylelikle belirtmiş olalım" dedi.





"TARIM CEPTE' ADINI VERDİĞİMİZ BİR UYGULAMAYLA ARTIK VATANDAŞLARIMIZ KENDİ ÜRETİMLERİNİ KENDİLERİ BELİRLEMEYECEK"



Bakan Kirişci "Bizim buradan elde ettiğimiz kazanım elbette sadece bu değil. 15 binin üzerinde bizim üniversitelerde, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi olarak yetiştirdiğimiz kardeşlerimiz maalesef bir evrak memuru olarak memuriyete başlıyorlar ve evrak memurluğundan emekli oluyorlar. Artık bu da kapanmış oldu. Bu kardeşlerimiz esas olmaları gereken yayın faaliyetleri olarak adlandırdığımız, akıl terlerini çiftçiyle beraber daha iyi üretmesi için değerlendirmiş olacaklar. Bunun da bize sağlayacağı böyle bir artı var. Tabii ki bu burada kalmayacak değerli arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki yılın başında yeni bir mobil uygulamayla 'Tarım Cepte' adını verdiğimiz bir uygulamayla artık vatandaşlarımız kendi üretimlerini kendileri belirlemeyecek. Bizim yönlendirmemizle bir üretim planlamasını da beraberinde getiren bir uygulamayla buradan üreticilerimiz neyi, nerede, ne kadar üretebileceklerine karar vermiş bir bakanlığın uygulamasını kullanarak üretimlerini yapıyor olacak. Maalesef mevcut uygulama bakanlığın bu faaliyetlerden yeterince haberdar olmadığı sadece üreticinin bir desteklemeye ihtiyacı varsa ancak kamunun haberdar olduğu bir üretimi biz bu zamana kadar yaşıyorduk. Ama inşallah bundan sonra üreticilerimiz, kendi bilgilerini aynı E-Devlet uygulamasında olduğu gibi kendi bilgileriyle girdiklerinde kendi tarlalarına, bağlarına, bahçelerine yapabilecekleri üretimle ilgili de bu bilgileri artık o ekran üzerinden alıp onun gereklerinde yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.





"KARADENİZ'DEKİ 540 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZI 2023 YILINDAN İTİBAREN ANA HATTA BAĞLAYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkede bizim için dost ve komşu ülkedir sözlerini hatırlatan Bakan Kirişci "Bunları söyleyerek bizim enerji alanında bir darboğaz yaşamamızın önünde geçti. Bu duruşumuz uluslararası birtakım konularda moderatörlük gibi bir görevi de bize vermiş oldu ama bence en önemlisi bugün hiç kimsenin aklını biz bu kış Türkiye'de donacağız, doğalgaz yetersizliğinden sıkıntı çekeceğiz diye kimsenin aklına çok şükür bir şey gelmiyor. Bu konuda geçmişteki bağlantılarımız, bugünkü yaptıklarımız ve inşallah 540 milyar metreküplük bu Karadeniz doğalgazının da 2023 yılının başından itibaren bizim ana hattımıza bağlanmasıyla biz de enerjimiz özellikle doğalgaz kısmında bir nefes almış olacağız" dedi.





“BİZ İKTİDARA GELENE KADAR BU ÜLKEDE TARIM KANUNU YOKTU"



Bakan Kirişci “Biz iktidara gelene kadar bu ülkede bir tarım kanunu yoktu. Bakın tarım kanunundan bahsediyorum. Hukuk devleti dediğinizde akla mevzuat gelir ama bizim bir tarım kanunumuz yoktu. Mevzuatın olmadığı bir yerde gelişmeden ve genişlemeden söz edilemez. Dolayısıyla tarım kanunu gibi yine düzenlemiş olduğumuz ıslahçı hakları kanunu gibi kanunlar hiç kimsenin aklına gelmezdi. Belki Islahçı Hakları Kanunu'nun ne olduğunu bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir. Bu kanun olmadan önce bugün korsan kaset dediğimiz veyahut da bir şeyin telif hakkını elde edememiş insanların düştükleri duruma, tohumcularımız düşmüştü. Tohumcu geliştirdiği çeşidi tescillendiremiyordu. Buradan bir gelir temin edemiyordu. Bu kanun ile şimdi imkân sağlandı" dedi.