Bakan Kirişci: 23 Kasım itibariyle Tahıl Koridorundan 491 geçti

İSTANBUL - Tarım Varsa Hayat Var Projesi kapsamında düzenlenen 'Türkiye Tarım Politikaları Toplantısı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Tarım ve orman faaliyetlerimizi ulusaldan küresele taşıma çabası içerisinde olduk. Uluslararası gıda arz güvenliği adına, ülkemizin üstlendiği hayati önemi haiz inisiyatifle açılan ve bir dört ay daha açık kalması kararı alınan Tahıl Koridoru sürecine dikkatinizi çekmek istiyorum. 23 Kasım itibariyle 491 gemi bu koridordan geçmiş. 11.9 milyon ton tahıl ve diğer ürünler bu koridordan taşınmış. Bunun yüzde 59'u Avrupa ülkelerine gitmiştir. Asya ülkelerine yüzde 22.7'si, Afrika ülkelerine yüzde 11.8'i, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 6.8'i, az gelişmiş ülkelere sadece yüzde 6'sı ki bu da 711 bin 199 ton. Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayisindeki atıl kapasitesinin devreye sokularak yoksul ülkelere yardım konusunda yeni bir çalışma daha yürütüyoruz. Rusya'dan alınacak buğdayı, işledikten sonra, az gelişmiş ülkelere bilabedel dağıtmayı arzuluyoruz" dedi.



Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürlüğü'nde Tarım Varsa Hayat Var Projesi kapsamında 'Türkiye Tarım Politikaları Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ve gazeteciler de katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci toplantıda konuşma yaptı.





"YIL SONUNDA TARIM, GIDA İHRACATIMIZIN 30 MİLYAR DOLARA ULAŞMASINI BEKLİYORUM"



Bakan Kirişci "Son 20 yılda yaptığımız çalışmalarla tarım arazilerinin bölünmesini önledik, büyük ovaları koruma alanı ilan ettik. Bizim dönemimizde çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 92 milyon dekarlık 429 ovayı büyük ova kapsamına aldık. Gelişmiş ülkelerin bile gıda arz güvenliğine yönelik endişelerinin arttığı bir dönemde, eli öpülesi çiftçilerimiz sayesinde, stratejik tarım ürünlerinde bulunurluk sıkıntısı yaşamadık, yaşamıyoruz. Hatta bırakın tedarik sıkıntısı yaşamayı, tarım sektörümüz son 19 yılın 15'inde büyüme gösterdi. Tarımsal hasılamız, 2002 yılında 25,1 milyar dolardan yüzde 78,1 artışla 2021 yılında 44,7 milyar dolara yükseldi. Son 20 yılda 87 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçıyız. Ocak-Eylül 2022 döneminde ihracatımız, 21,2 milyar dolar ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı. Yıl sonu itibarıyla tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.







"SON 20 YILDA TOHUM ÜRETİMİNİ 1,3 MİLYON TONA ÇIKARDIK"



Bakan Kirişci "Çiftçilerimize 1 Ekim'den itibaren ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) e-Devlet Kapısından erişim imkânı sağladık. Dün gece 21.00 itibariyle bu uygulamadan yararlan gerçek kişi sayısı 446 bin 479 . Tüzel kişi bin 421 ve buradan elde edilen 1 milyon 143 bin 179. Son 20 yılda bitkisel üretim miktarımızı yüzde 20 artışla 98 milyon tondan 117,9 milyon tona ulaştırdık. Bitkisel üretimimizin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreten çiftçilerimize dekar başına 2022 yılında; Mazot desteğini yüzde 241 artış ile 75 TL'ye, gübre desteğini yüzde 130 artış ile 46 TL'ye, Sertifikalı tohum kullanım destekleme ödemesini yüzde 108 artış ile 50 TL'ye yükselttik. Son 20 yılda sertifikalı tohum üretimini yüzde 813 artışla 1,3 milyon tona çıkardık" ifadelerini kullandı.





"İHA'LARIMIZI ORMAN YANGINIYLA MÜCADELEDE KULLANAN AVRUPA'DAKİ İLK ÜLKE OLDUK"



Bakan Kirişci "Hisselilik, parçalılık, mülkiyet ihtilafları, tarımsal faaliyetin sonlandırılması veya göç gibi nedenlerden dolayı 2,5- 3 milyon hektarlık tarım arazimiz atıl durumdadır.Bunun önüne geçmek amacıyla mülk sahibinin peş peşe 2 yıl işlemediği arazilerde kira bedeli ödenerek tarım yapılması sağlanacak. Ülkemizde tarımın geleceği, küçük aile işletmelerinin sayısının artırılmasından geçmektedir. Kırsalın gençlerimiz ve kadınlarımız için cazip hale getirilmesi, teşvik mekanizmalarının devreye sokulması için çalışmalarımıza başladık. Küçük Aile İşletmelerinde Hayvancılık Desteği projemizi de ilk kez burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni vizyonumuzda, meraya dayalı hayvancılık uygulamalarına ağırlık vereceğiz. Mera ve su kısıtlı bölgelerimizde küçükbaş, diğer bölgelerimizde büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi önceliklerimiz arasındadır. Ülkemizin gurur kaynağı olan İHA'larımızı orman yangınlarıyla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ülke olduk" dedi.





"RUSYA'DAN GELEN BUĞDAYI İŞLEYİP AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE DAĞITMAYI ARZULUYORUZ"



Bakan Kirişci "Tarım ve orman faaliyetlerimizi ulusaldan küresele taşıma çabası içerisinde olduk. Uluslararası gıda arz güvenliği adına, ülkemizin üstlendiği hayati önemi haiz inisiyatifle açılan ve bir dört ay daha açık kalması kararı alınan Tahıl Koridoru sürecine dikkatinizi çekmek istiyorum. 23 Kasım itibariyle 491 gemi bu koridordan geçmiş. 11.9 milyon ton tahıl ve diğer ürünler bu koridordan taşınmış. Bunun yüzde 59'u Avrupa ülkelerine gitmiştir. Asya ülkelerine yüzde 22.7'si, Afrika ülkelerine yüzde 11.8'i, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 6.8'i , Az gelişmiş ülkelere sadece yüzde 6'sı ki bu da 711 bin 199 ton. Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayisindeki atıl kapasitesinin devreye sokularak yoksul ülkelere yardım konusunda yeni bir çalışma daha yürütüyoruz. Rusya'dan alınacak buğdayı, işledikten sonra, az gelişmiş ülkelere bilabedel dağıtmayı arzuluyoruz. Bu, gerçekten milletimize, devletimize yakışan asil bir davranıştır, son kararı elbette Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir" diye konuştu.