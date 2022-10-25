Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal desteğini 54 milyar dolara çıkarttık

GAZİANTEP - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, enflasyonla mücadele döneminde çiftçinin üretmesi için desteklendiğini ve Ziraat Bankası kanalı ile faizsiz kredi imkanı tanındığını belirterek, “25,8 milyar dolar olan 2022 yılı tarımsal desteklerini 2023 yılında 54 milyar dolara çıkarttık" dedi.



Bir dizi program ve ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Kirişci, okulda bulunan seralarda hasat yaptı, çalışanlarla sohbet ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci, daha sonra çiftçilere lisanslı tohum, gübre ve zeytin kasası dağıtımı yaptı.



‘ÜRETEN ÇİFTÇİMİZİ DESTEKLİYORUZ’



Enflasyonla mücadele döneminde çiftçinin üretmesi için desteklendiğini ve Ziraat Bankası kanalı ile faizsiz kredi imkanı tanındığını kaydeden Bakan Kirişci, “25,8 milyar dolar olan 2022 yılı tarımsal desteklerini 2023 yılında şu anda 54 milyar dolara çıkarttık. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın peş peşe kararları yayınlandı. Bunlardan birisi desteklemelerle ilgiliydi. İkincisi Ziraat Bankasının çiftçilerimize vereceği bir kartın üzerine normalde altı ay sonra ödenecek olan mazot ve gübre desteğinin bu karta yüklenmesiyle ilgili. Böylelikle bu kartın sadece mazot ve gübre alımında kullanılması sağlanmış oldu. Enflasyon var dünyada buna rağmen Ziraat Bankası 0 faizle kredi veriyoruz. Bu kredinin limiti 100 bin liraydı. Şimdi bu kredi 200 bin liraya yükseltildi. 200 bin liralık limitin 100 bin lirası sadece mazot ve gübre desteği olarak kullanılmasını sağlayacağız. Yeni uygulamayla ilk olarak bunu da gerçekleştirmiş olacağız” dedi.



'SORUNLARI ÇÖZEN BİR İKTİDARIZ'



Bakan Kirişci, 1 Ekim itibariyle çiftçi kayıt sistemi başvurularının e-devlet üzerinden alınmaya başlandığını ve çiftçinin işini kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. AK Parti’nin hizmet partisi olduğunu kaydeden Kirişci, şöyle konuştu:



“Çiftçilerimiz ne yapacağını bilmeden ziraat odalarında, müdürlüklerde dolanırdı. Ne yapacak çiftçi kayıt sistemine girecekti. Şimdi çiftçinin iki günde yaptığı işi iki dakikaya indirdik. 1 Ekim itibarıyla bu sistemi de e-devlet üzerinden gerçekleştirdik. Yapmak istediğimiz şey çiftçinin işini kolaylaştırmak. Çiftçi kayıt sistemine birkaç gün önce baktım tam 400 bin kayıt yapılmış. Bunca çiftçi, kapı kapı gezmeden bunu yapabilecek. AK Parti 20 yıldır hizmet ederek geldi. Biz 15 seçimde rastlantısal tesadüfi olarak iktidar olmuş bir parti değiliz. İşimiz siyaset ama asıl işimiz hizmet. Sorunları çözen bir iktidarız. Devasa bir bakanlığız. Bakanlık olarak çalışanımız 160 bine yaklaştı. Bu büyük bir güç. Ben dahil merkez ve taşra teşkilatımız çiftçilerin işini yapmak için kolaylaştırmak için elinden geleni yapacak bu konudaki hassasiyetimiz belli."



‘TARIMDA YENİ POLİÇELERİ DEVREYE ALACAĞIZ’



Bakan Kirişci, AK Parti döneminde çiftçilerin tarım kanuna kavuştuğunu ve haklarının yasal güvence altına alındığını söyledi. Türkiye’nin tarım ülkesi olduğunu ve 2023 yılında tarımda yeni poliçelerin üretileceğini söyleyen Kirişci, “Hukuk devleti mevzuatsız olmaz. Bu ülkede bir tarım kanunu yoktu. Burası bir tarım ülkesidir, tarım sigortası yoktu. 2006 yılında bu kanun yürürlüğe girdi 20 milyon poliçe kesildi. Önümüzdeki yıl yeni bir poliçe üretiyoruz. Geliri garanti eden bir poliçe düzenlenebilecek” dedi.



Suya daha az ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştirilmesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Kirişci, “Suyun kısıtlı olan yerde mısır gibi çok suyu isteyen ürün üretiyoruz. Suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek gerekiyor. Yer fıstığı yaygınlığından dolayı mercimek ithal ediyoruz. Türkiye kendisine lazım olanı üretmelidir. Bizim yerinde istihdamı sağlamamız gerekiyor. Burada yapılan bu faaliyeti önemsiyorum” diye konuştu.