Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.995,05
ALTIN
1.027,43
DOLAR
18,10
STERLİN
21,85
EURO
18,43
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim...
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8...
İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 36...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz

18 Ağustos 2022 Perşembe 15:34
Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz

ESKİŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "E5000 Milli Elektrikle Anahat Lokomotif projemizle lokomotif üretiminde katma değeri yüksek bileşenlerin yerli tasarımı ile elektrikli lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve partililerce karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasını ziyaret etti. Raylı sistem araçlarının kritik bileşenlerini milli imkanlarla tasarlayıp, üretmenin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Raylı sistem araçlarındaki kritik bileşenlerin tasarlanması ve üretilmesini, 2022 yılında milli elektrikli tren ve lokomotifin seri üretimine başlanmasını, 2023 yılında milli hızlı trenin prototipinin tamamlanmasını ardından metro, tramvay tasarım ve üretimi de dahil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm raylı sistem araçları ve kritik alt bileşenlerinin tasarlanarak üretildiği bir TÜRASAŞ hedefliyoruz. Diğer çalışmalarla birlikte E-5000 Anahat Lokomotif Montaj Çalışmaları'nı yerinde inceledik. E5000 Milli Elektrikle Anahat Lokomotif projemizle lokomotif üretiminde katma değeri yüksek bileşenlerin yerli tasarımı ile elektrikli lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz. 2023, 2024 yıllarında, 20 adet E5000 Anahat Lokomotifi, TCDD Taşımacılık şirketimize teslim edeceğiz" diye konuştu.

YANGIN SÖNDÜRME VAGONUNU İNCELEDİ

Bakan Karaismailoğlu, TÜRASAŞ tarafından yapımı tamamlanan 'Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu Teslim Töreni'ne de katıldı. Vagon ile hizmet kalitesini daha yukarı taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bugün teslimi gerçekleştirilen 'Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu'muz, yerli ve milli imkanlarla üretildiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Vagonumuzla demir yollarındaki petrol ve türevlerinin taşınması esnasında yaşanabilecek kazalarda; muhtemel raydan çıkma, yangın, sızıntı ve patlama gibi olaylardaki olası kayıp ve zararları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Vagonlarımızla sadece demir yollarında değil kara yolu ile ulaşamadığımız ve demir yolu hattının geçtiği yerlerdeki orman yangınlarına da müdahale edebileceğiz. 'Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu'muz, 72 tonluk su ve köpük karışımı ile ortalama 6 adet itfaiye aracının toplam kapasitesine sahip" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, Eskişehir-Sarıcakaya yol şantiyesinde incelemelerde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluLokomotif üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'dan balık ihracatında 7 ayda 463 milyon dolarlık gelir elde edildi
Muğla'dan balık ihracatında 7 ayda 463 milyon dolarlık gelir elde edildi
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi
THY ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nden sağlık ihracatı iş birliği
THY ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nden sağlık ihracatı iş birliği
Bakan Nebati: Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz
Bakan Nebati: Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz
Fındıkta 2 milyar dolarlık ihracat hedefi
Fındıkta 2 milyar dolarlık ihracat hedefi
Anzer balında sağım başladı; 1 ton ön sipariş var
Anzer balında sağım başladı; 1 ton ön sipariş var
Yılın başından bu yana 552,2 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanıldı
Yılın başından bu yana 552,2 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanıldı
Aksaray'da bu yıl da çerezlik ayçiçeği üretiminde 1'incilik hedefi
Aksaray'da bu yıl da çerezlik ayçiçeği üretiminde 1'incilik hedefi
Bakan Nebati: Market fiyat etiketlerinde olumlu yansıma bekliyoruz
Bakan Nebati: Market fiyat etiketlerinde olumlu yansıma bekliyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول