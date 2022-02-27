Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.952,40
ALTIN
838,71
DOLAR
13,88
STERLİN
18,73
EURO
15,73
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: Kurumları hedef alan siber saldırılar azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırıların sayısının 2021'de 84 bin 113'e gerilediğini belirterek, "Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanını günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

27 Şubat 2022 Pazar 14:56
Bakan Karaismailoğlu: Kurumları hedef alan siber saldırılar azaldı

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalarla siber güvenliği güçlendirdiklerini belirtti. Siber güvenliğin bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından ülkemiz kritik altyapıları anlık ve sürekli olarak izleniyor. Bu kapsamda ülkemizdeki kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırılar operatörler tarafından düzenli olarak raporlanıyor. 2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken, bu sayı 2021'de 84 bin 113'e geriledi. Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanını günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

TÜRKİYE’NİN SİBER SAHASI USOM VE SOME'LERE EMANET

Karaismailoğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri'nin (SOME), kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak USOM’'un koordinasyonunda 7/24 görevlerinin başında yer aldığını belirterek "USOM, sektörel SOME'ler ve kurumsal SOME'ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmamızda, halihazırda toplam 2 bin 74 SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME İletişim Platformu'na kayıtlı 6 bin 99 siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sahasını koruyor. USOM çalışmaları kapsamında 130 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı ve altyapı seviyesinde erişimi engellendi. Ayrıca USOM tarafından 30 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlandı" ifadelerini kullandı.

KASIRGA, AVCI VE AZAD SALDIRILARA KARŞI TEYAKKUZDA

Covid-19 salgını döneminde artan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca alınan tedbirlerin yanı sıra makine öğrenmesi ile yapay zeka imkanlarını temel alan KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile bu dönemde artan siber saldırılara da karşı teyakkuz halinde çalışıldı. Bu kapsamda 2021 yılı sonu itibarıyla; tehdit istihbaratı çalışmalarında en çok bilinen konferans uygulamalarının sahtelerini tespit etmek için imzalar yazılarak tehdit avcılığı yapıldı. 750 adet sahte konferans uygulaması tespit edildi ve gerekli işlemler uygulandı. Özellikle uzaktan çalışma yönteminin artmasıyla ilişkili olarak uzaktan yönetim servisleri taranarak bu servisler ve arayüzleri ile ilgili toplamda 46 bin 784 adet zafiyet tespit edildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara Siber İletişim Platformu (SİP) üzerinden ve resmi yazı ile gerekli uyarılar yapıldı. Yapay zeka kullanılarak Covid-19 virüsü ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapıldı. SİP üzerinden Covid-19 ile alakalı tehdit istihbarat raporu yayınlanarak 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Covid-19 ile alakalı 2 bin 975 adet zararlı dropper (virüs) ve komuta kontrol merkezi engellendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Karaismailoğlu: Kurumları Hedef Alan Siber Saldırılar Azaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Savaşların kazananı olmaz
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Savaşların kazananı olmaz
‘Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı yenilenebilir enerjinin önemini gösterdi’
‘Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı yenilenebilir enerjinin önemini gösterdi’
Çalışan sayısı 20 bine ulaştı
Çalışan sayısı 20 bine ulaştı
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci
Altor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor
Altor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor
TAŞIT KREDİLERİNDEKİ GÜNCELLEME PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ 
TAŞIT KREDİLERİNDEKİ GÜNCELLEME PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ 
Eski model ve oyuncu Eneshan Nalbant gayrimenkul danışmanı oldu! Eneshan Nalbant’ın başarısı!
Eski model ve oyuncu Eneshan Nalbant gayrimenkul danışmanı oldu! Eneshan Nalbant’ın başarısı!
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı
2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma