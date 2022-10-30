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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda 160 milyondan fazla yolcu ağırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırlandığını açıkladı.

30 Ekim 2022 Pazar 17:50
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda 160 milyondan fazla yolcu ağırlandı

ANKARA (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 

İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü yaşını kutladığını kaydeden Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bıraktı. 

İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini aldı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre; bu yılın 3'üncü çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında 1'inci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluIstanbul Havalimanı
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