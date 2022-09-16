Bakan Karaismailoğlu: Hızlı trenle yolcu taşıma rekoru kırıldı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren sefer kapasite artışının devreye alındığı 10 Eylül'de günlük 31 bin 651 yolcuyla yolcu taşıma rekoru kırıldı" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren seferleriyle ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda hızlı tren seferlerinin 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıldığını anımsattı. Ankara- İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısının toplamda 24'e çıkarıldığını belirten Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya- İstanbul arasında 10'a, Konya- Ankara arasında 14'e yükseltildiğini kaydetti. Eskişehir- İstanbul arasına da ilk defa sefer konulduğunu aktaran Karaismailoğlu, saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı tren seferi olduğunu bildirdi.



Karaismailoğlu, günlük koltuk kapasitesinin de Ankara- İstanbul hattında 7 bin 686'dan 10 bin 584'e çıktığına işaret etti. Kapasitenin Konya- İstanbul hattında 3 bin 288'den 4 bin 542'ye, Konya- Ankara hattında 5 bin 796'dan 6 bin 762'ye yükseldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesinin de toplamda 5 bin 118 kişi artığına vurgu yaptı.



'ESKİŞEHİR- İSTANBUL ARASINDA 4 BİN 460 YOLCU SEYAHAT ETTİ'



Bakan Karaismailoğlu, kapasite artışının ardından taşınan yolcu sayısına ilişkin, "Hızlı tren sefer kapasite artışının devreye alındığı 10 Eylül'de günlük 31 bin 651 yolcuyla, yolcu taşıma rekoru kırıldı. 10- 15 Eylül arasında 172 binden fazla yolcu, hızlı trenlerle seyahat etti. En fazla yolcu, 87 bin 163 kişiyle Ankara- İstanbul arasında taşındı. İlk defa açtığımız Eskişehir- İstanbul arasında aynı dönemde 4 bin 460 yolcu seyahat etti" ifadelerini kullandı.