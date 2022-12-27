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Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü

27 Aralık 2022 Salı 15:36
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın 3'üncü çeyreğinde haberleşme sektörünün yüzde 47 büyüdüğünü ve sektör büyüklüğünün 35,1 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılının 3'üncü çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 464 şirketin 840 yetki belgesi bulunduğunu belirterek, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin 3'üncü çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 35,1 milyar liraya yükseldiğini duyurdu. 3'üncü çeyrek itibarıyla mobil abone sayısının 90,8 milyona ulaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, mobil abone yaygınlığının ise yüzde 107,2 seviyesinde olduğunu kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Mobil abonelerin 83,4 milyonunun 4,5 G aboneliğini tercih ettiğini, 4,5 G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğu görüyoruz. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 8,1 milyonu aştı. 2022 3'üncü çeyreği itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 164,4 milyona yaklaştı. 2,4 milyon sabit hatta da numara taşıma işlemi gerçekleşti" dedi.

'498 BİN KİLOMETRE FİBER ALTYAPIYA ULAŞTIK'

Karaismailoğlu, internet abone sayısında da artış görülüğünü aktararak, açıklamasına şöyle devam etti:

"72,6 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısı 91,4 milyona çıktı. Bir önceki çeyrek dönemle kıyaslandığında abone sayısı yüzde 2,1 civarında büyüme kaydetti. En yüksek artış bir önceki döneme göre yaklaşık 2,5 milyon ile mobil internet abone sayısında yaşandı. Aynı dönemde 498 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık. Fiber internet abone sayısı da 5,5 milyona yükseldi. Sabit geniş bant internet aboneleri aylık ortalama 243 gigabyte, mobil geniş bant internet aboneleri aylık ortalama 14,8 gigabyte internet kullandı. Bir önceki 3 aylık döneme göre 2022 yılı 3'üncü çeyreğinde, sabit geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 2,1 ve mobil geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15,5 artış oldu."

'80,6 MİLYAR DAKİKA CEP TELEFONUYLA KONUŞTUK'

Toplam mobil trafik miktarının yaklaşık 80,6 milyar dakika olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, sabit trafik miktarının ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi. Karaismailoğlu, mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 569 dakika olduğunu belirtti. Türkiye'de halihazırda toplam 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 2022 yılı Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 6,1 milyonu elektronik imza ve 834 bini mobil imza olmak üzere toplam 6,98 milyon elektronik sertifika oluşturuldu" değerlendirmesinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluHaberleşme Sektörü
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