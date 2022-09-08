Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda limanlarda 365,1 ton yük elleçlendi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu yılın 8 ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin ton, elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU olarak gerçekleşti" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, denizcilik istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Dünya ticaretinde önemli rol oynayan deniz taşımacılığının Türkiye'de son 20 yılda geliştiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, "Denizcilik sektörüne yaptığımız yatırımlarla birlikte Mavi Vatan'daki gücümüze güç katıyoruz. Bu yatırımların ekonomiye, ticaretimize olan katkısını da görüyoruz. Ocak- ağustos döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona yükseldi. Elleçlenen konteyner miktarı da aynı dönemde yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU'ya ulaştı. 2022 yılının 8 aylık döneminde dış ticaret taşımaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 264 milyon 644 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımıza uğrak yapan gemi sayısı 597 olurken limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da 552 bin 581 oldu. Yurt dışı bağlantılı düzenli Ro- Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 475 bin 326 adede ulaştı" dedi.



'DIŞ TİCARETE KONU KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 4,7 ARTTI'



Limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 40 bin TEU olarak gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, "Ağustosta limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 819 bin 971 TEU'ya çıktı. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 3,3 artarak 416 bin 904 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 6,2 artarak 403 bin 68 TEU olarak gerçekleşti. Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı, yüzde 8,8 artışla 78 bin 299 TEU'ya yükseldi. Elleçlenen transit konteyner miktarı ise yüzde 28,8 azalışla 142 bin 393 TEU oldu" açıklamasında bulundu.



'EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ AMBARLI'DA GERÇEKLEŞTİ'



Ağustos ayında en fazla konteyner elleçlemenin 242 bin 281 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'nı; 180 bin 425 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı, 158 bin 182 TEU ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'nın takip ettiğini belirtti. Karaismailoğlu, İsrail'in ağustosta 101 bin 101 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olduğunu belirtirken bu ülkeyi Mısır ve Yunanistan'ın izlediğini kaydetti.



'KABOTAJDA TAŞINAN YÜK MİKTARI YÜZDE 4,1 ARTTI'



Limanlarda elleçlenen yük miktarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 45 milyon 414 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 2,4 artarak 13 milyon 410 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 4,5 azalarak 20 milyon 33 bin ton oldu. Dış ticaret taşımaları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 33 milyon 443 bin 563 ton olarak gerçekleşti. Deniz yolu ile yapılan transit yük taşımaları, yüzde 1 azalarak 6 milyon 205 bin ton olarak gerçekleşti. Kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 765 bin ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı."



'EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞTİ'



Bakan Karaismailoğlu, ağustosta en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 249 bin ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğinin altını çizdi. Karaismailoğlu, "Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı 6 milyon 824 bin ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 610 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Kok ve kok kömürü, 677 bin 859 tonluk artış ile elleçleme miktarlarında geçen aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 413 bin ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika'yı; İtalya ve İsrail izledi. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 108 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya'yı; Amerika ve Irak'tan yapılan taşımalar takip etti. Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, ağustosta en fazla elleçleme 14 milyon 212 bin ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artış gösterdi" dedi.