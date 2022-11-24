Bakan Ersoy: Turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde kişi başı gecelik ortalama harcamanın 90 dolara yükselmesini öngördüklerini belirtti. Turizmdeki en iyi yıl olan 2019'a göre İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinin gelirde geride kalırken, Türkiye'nin artış gösterdiğini ifade eden Bakan Ersoy, "İtalya yüzde 13, İspanya yüzde 6, Yunanistan yüzde 4 oranında 2019 rakamlarının gerisinde kalmış durumda. Biz Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık. Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse, ziyaretçi sayısında 2019'la farkı neredeyse kapatmış olacağız. Turizm gelirlerinde ise 2019'un çok üzerinde bir artış yakalayacağız" dedi.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) bu yıl 23- 24 Kasım tarihlerinde 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'nın Kemerağzı turizm bölgesindeki bir otelde düzenleniyor. Kongrenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' temasıyla düzenlenen kongrede, pandemi ve sonrasında bu yılın şubat ayında başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaşın etkilerinin gölgesinde turizm sektöründe 2022 yılı değerlendirilmesi, 2023 yılı beklentiler ve geleceğe dönük beklentiler ve hedefler konuşuldu.



50 MİLYON TURİST, 44 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ



Turizmde pek çok başarıya imza attıkları bir yılın daha sonuna yaklaşıldığını belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2022'ye başlarken '42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir' hedefiyle yola çıktıklarını, temmuzda '47 milyon turist ve 37 milyar dolar' olarak revize ettiklerini ama bunun da yetmediğini söyledi. Son olarak ekimde yeni bir revize yaparak, yeni hedefin '50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir' olduğunu açıklayan Bakan Ersoy, "İnşallah, 2022 yılı sona erdiğinde bu rakamları da geçtiğimizi hep birlikte göreceğiz" dedi.



GECELEME GELİRİ 90 DOLARA YÜKSELİYOR



Ziyaretçi sayısında olduğu gibi turizm gelirinde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, "2002'de 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019'da 38,9 milyar dolara yükselttik. 2019'da 76,2 dolar ve 2021'de 81,25 dolar olarak gerçekleşen kişi başı gecelik ortalama harcamanın da bu yıl sonu itibarıyla 90 dolara yükseleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.



2019'A GÖRE EN AZ DÜŞÜŞ TÜRKİYE'DE



2022 rakamlarını 2019'la kıyaslayan Bakan Ersoy, "Pandemi sürecini çok iyi yönettiğimizi ve rakiplerimize fark attığımızı net şekilde görmekteyiz. Örneğin ziyaretçi sayısında 2019 ile 2022 yıllarının ilk 7 aylık dönemine baktığımızda İtalya yüzde 29, İspanya yüzde 18 ve Yunanistan yüzde 12 oranında 2019'un gerisinde kalmış durumda. Biz bu farkı yüzde 7'ye indirmeyi başardık" dedi.



GELİR 2019'UN YÜZDE 14 ÜZERİNDE



2019 ile 2022 yıllarının 7 aylık turizm gelirlerini de karşılaştıran Ersoy, "İtalya yüzde 13, İspanya yüzde 6, Yunanistan yüzde 4 oranında 2019 rakamlarının gerisinde kalmış durumda. Biz Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık. Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse, ziyaretçi sayısında 2019'la farkı neredeyse kapatmış olacağız. Turizm gelirlerinde ise 2019'un çok üzerinde bir artış yakalayacağız" dedi.



TURİZMDE TÜRKİYE ARTIK SÜPER LİGDE



Tüm bu rakamların, turizmde Türkiye'nin artık Süper Lig'de olduğunu gösterdiğini belirten Bakan Ersoy, "Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizmin stratejik sektör ilan edilmesinden bu yana radikal strateji değişikliklerine gittik. Bugüne kadar sektör olarak hep devletten destek bekliyorduk. Devlet destek vermeye devam edecek ama sektörle beraber çok daha hızla yol alalım dedik" diye konuştu.



5 TURİSTTEN 4'Ü SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İSTİYOR



Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurulumu ve dünya çapındaki tanıtım, ürün ve pazar çeşitliliği çalışmaları, kültür ve gastronomi, 680 kazı çalışmasıyla rekor düzeye ulaştıkları konularından da bahseden Bakan Ersoy, sektörde geleceğin en önemli trendlerinden biri olarak da sürdürülebilir turizmi gösterdi. Bakan Ersoy, "Toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasa, yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlayan bir turizmden bahsediyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; artık her beş turistten dördü tatillerini sürdürülebilir bir tatil beldesinde geçirmek istiyor" dedi.



2023'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMI BAŞLIYOR



Bu amaçla, 2023 yılından itibaren 'Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı'nı uygulamaya başlayacaklarını açıklayan Bakan Ersoy, "Bunun için dünyanın en üst düzey sürdürülebilirlik platformu olan Global Sustainable Tourism Council ile 3 yıllık bir protokole imza attık. Bu protokolle Türkiye, dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke oldu. 80 tesis ön denetimden geçti, bunun 53'ü Antalya'da ve turizmdeki liderliğini bu alanda da devam ettiriyor. 27 tesis sertifika almaya hak kazandı, denetlenen diğer tesisler de inşallah eksiklerini tamamlayıp sertifikalarını alacaklar. 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'deki tüm tesisler, gerekli görülen 42 kriterin tamamını karşılamış olacak" diye konuştu.



YENİ TURİZM ALANLARI GELİYOR



Turizm Master Planı'nı sürdürülebilirlik yaklaşımıyla oluşturduklarını da açıklayan Bakan Ersoy, bakanlık öncülüğünde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kitle turizmi kaynaklı olarak kıyı alanlarında ortaya çıkan baskının azaltılması ve turizmin sosyoekonomik yararlarının daha az gelişmiş yörelere yayılması adına çeşitli projeler geliştirdiklerinden bahsetti. Bakan Ersoy, "Bisiklet Dostu Otel Sertifikası, Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Kuş Gözlemciliği Projesi, Tarım-Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi gibi. Bunların sayılarını ve çeşitliliğini artırmak için de çalışıyoruz" dedi.



YENİ ARITMA YATIRIMLARI



2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ile altyapının geliştirilmesi başlıklarında ve sürdürülebilir turizm kapsamında yaklaşık 2,2 milyar TL altyapı desteği sağladıklarını açıklayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:



"Bu desteğin 628 milyon TL'si 2018- 2022 yılları arasında sağlandı. Turizm potansiyelimizi güçlendirmek adına 2022 yılının kalan kısmında 110 milyon TL daha yatırım yapıyoruz. Bu altyapı çalışmaları kapsamında Antalya Belek, Serik-2 ve Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri yatırımları bitirilmiştir. Kemer ilçesi Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarına başlamak için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devir protokolünü onaylamasını bekliyoruz."



DÜNYADA EN ÜST STANDARTTA HİZMET



Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın turizmde en önde koşmaya devam ettiğini belirterek, değil Türkiye'de, dünyada en üst standartta bu hizmeti sunmanın gururunu verdikleri için sektör temsilcilerine teşekkür etti. Sektörde çalışanlarla ilgili de Antalya'da iyi insan yetiştirilmesi ve eğitimin niteliğini artırmakla ilgili gençleri hazırlamaya gayret ettiklerini kaydeden Vali Yazıcı, "Hep birlikte Türk turizminin önünde koşan Antalya'mızı lider pozisyonunda tutup dünyaya örnek olarak göstermeye devam edeceğiz" dedi.



YERLİ VE YABANCI 23 MİLYON MİSAFİR



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 700 bin nitelikli turistik yatak kapasitesi ve bu yıl yaklaşık 23 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Başkan Böcek, merkezi arıtma tesislerinin yenilenmesi ve kapasitelerin artırılması yönünde Serik'ten sonra Kemer'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği protokolünü imzalamak üzere önümüzdeki hafta kararı meclisten geçireceklerini açıkladı.



ANTALYA'YA PAY İSTEDİ



TGA'ya en büyük katkıyı Antalya'nın yaptığını, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek konaklama vergisine de en büyük katkıyı yine Antalya'nın yapacağını dile getiren Başkan Böcek, "Nüfusunun 10 katı misafiri ağırlayan kentimizde hem halkımızın hem misafirlerin memnuniyetinin sağlanması için alt yapı yatırımları bizim sorumluluğumuzdadır. Dünyanın bütün turizm şehirlerinde olduğu gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli katkıdan pay alması gerekmektedir ve bu konuda turizm bakanımızın katkısını bekliyorum" dedi.



ÇOK ZOR BİR DÖNEM YAŞANDI



AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, 38 yıllık tarihinde kuruluşundan bu yana AKTOB'un sektörün büyümesinin sesi olduğunu, kongrenin de Türkiye turizminin en önemli sektörel buluşması konumunda olduğunu söyledi. Bölgede ve dünyadaki tüm sıkıntılara rağmen Türkiye turizminin dünyada ilk 5 arasında olduğunu kaydeden Yağcı, "Bu yıl içinde 50 milyon turist, 44 milyar dolar Türkiye için; Antalya içinde 13 milyon turist sayısını aşmıştır ve aşacaktır. Son 3 yıldır küresel salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmaların olduğu çok zor bir dönem yaşandı" diye konuştu.



GECELEMEDE 2019'U AŞAN AKDENİZ'DEKİ TEK ÜLKE



Ciddi krizlerle yaşamaya alışmış bir sektör olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Güveni Turizm Sertifikasını oluşturduklarını anlatan Yağcı, "Bu dönemi hızlı atlatabilmemizdeki en önemli unsurlardan biri olmuştur. Güvenli turizm sertifikası başta olmak üzere bu süreçteki uygulamalar dünyanın birçok ülkesine örnek teşkil etti. Türkiye 2022 yılında otel gecelemelerinde 2019 yılını aşan tek Akdeniz ülkesi olmuştur. Tüm sıkıntılara rağmen Türkiye turizminin büyüyeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Antalya 20 milyon turisti ağırlayabilecek bilgi birikim ve altyapıya sahiptir" dedi.