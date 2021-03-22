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Bakan Elvan: Serbest piyasa ekonomisinden taviz söz konusu olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek olası şoklara karşı direncimizi attıracaktır" dedi. 

22 Mart 2021 Pazartesi 09:11
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Bakan Elvan: Serbest piyasa ekonomisinden taviz söz konusu olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı. Bakan Elvan, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu vurgulayarak, "Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Elvan, piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek olası şoklara karşı direncimizi attıracaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PiyasaSerbest PiyasaLütfi ElvanHazine Ve Maliye Bakanı
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