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Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesine ilişkin, "Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu" dedi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 14:03
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Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması

ANKARA - Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 6,7’lik artış kaydettiğini belirtti. Bakan Elvan, "Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi ElvanTürkiye EkonomisiBakan Elvan
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