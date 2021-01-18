Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1523
ALTIN
442.466
DOLAR
7.5104
STERLİN
10.1248
EURO
9.0640
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
4 adet arsa satışa sunuldu
4 adet arsa satışa...
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

Bakan Elvan: 2021 bütçe açığını yüzde 3,5 hedefliyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz" dedi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:40
3 Okunma
Bakan Elvan: 2021 bütçe açığını yüzde 3,5 hedefliyoruz

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lütfi ElvanHazine Ve Maliye BakanıBütçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitexen Teknoloji sermayesini yüzde 126 artırdı
Bitexen Teknoloji sermayesini yüzde 126 artırdı
Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyondan fazla başvuru yapıldı
Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyondan fazla başvuru yapıldı
Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım ve gıdada ihracatçı bir ülkedir
Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım ve gıdada ihracatçı bir ülkedir
Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması
Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması
Tırport Insights, lojistik sektörünün nabzını tutacak
Tırport Insights, lojistik sektörünün nabzını tutacak
Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Antalya OSB, 2 bin 645 ton atık çamuru enerjiye dönüştürdü
Antalya OSB, 2 bin 645 ton atık çamuru enerjiye dönüştürdü
"2020 ihracat rakamları süreci doğru okuduğumuzu gösteriyor"
"2020 ihracat rakamları süreci doğru okuduğumuzu gösteriyor"
Çukurovalı tarım işçileri kısıtlamada üretime devam ediyor
Çukurovalı tarım işçileri kısıtlamada üretime devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma