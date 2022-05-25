Bakan Dönmez: Yerli jeneratörde seri üretime geçiyoruz

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız" dedi.



Bakan Dönmez, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Hedef 2053: Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı'na katıldı. Programa Bakan Dönmez'in yanı sıra Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz ve sektör temsilcileri de katıldı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporunda, 2021'deki küresel emisyonların, önceki yıla göre yüzde 6,3 artığını belirten Dönmez, "Bu oran, pandemi sonrası tespit edilen en yüksek emisyon seviyesi. 2021 yılında meteorolojik dengesizlikler ve enerji piyasalarındaki sert dalgalanmalar, fosil yakıtlara olan talebi artırdı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, enerji piyasalarının ateşini daha da artırdı. Bu dönemde kömür emisyonları en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de kömürden elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19, Avrupa Birliği'nde yüzde 12 artış gösterdi. Bütün resim karamsar bir tablodan ibaret değil. Kömür kullanımındaki artışa rağmen yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji, küresel elektrik üretiminde halen kömürden daha yüksek bir paya sahip. Bu durum bize şunu gösteriyor ki son dönemde sendelese de yeşil enerjiye yapılan yatırımlar artarak devam edecek. Bu dönemdeki artışların geçici olmasını sağlayacak tek unsur da bu. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji gibi yatırımlarımızın yanı sıra, mevcut santrallerimizin daha az emisyonla üretim yapması için gereken temiz enerji yatırımlarını aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.



'YERLİ TÜRBİN ÜRETİMİNE GEÇECEĞİZ'



Bakan Dönmez, Çayırhan Termik Santrali'nde çalışanlarla bir araya geldiklerini dile getirerek, "Çayırhan'da yürütülen Kömür Gazlaştırma ve Hidrojen Üretimi Ar-Ge'si temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi adına güzel bir örnek. ODTÜ ile iş birliği yaparak 10 megawatt termal ısı girdili kömür gazlaştırma tesisinin yapımı için proje çalışmalarına başladık. 4 farklı prosesten oluşacak tesis. Projeyi yürüten hocamız, uluslararası her türlü gelişmeyi takip edip EÜAŞ teknik personelimizle birlikte çalışmalara hızla devam etmektedir. Öte yandan EÜAŞ da yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetlerine imza atıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jeneratör üretiminin müjdesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün bu konuda bir müjde daha paylaşmak istiyoruz. Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. Jeneratör konusunu hamdolsun çözdük. Elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı, türbin ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde de önemli bir mesafe kat ettik. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'mizde kullanacağız" dedi.