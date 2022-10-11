Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.579,58
ALTIN
996,91
DOLAR
18,59
STERLİN
20,60
EURO
18,08
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
Makam şoförü alınacaktır
Makam şoförü alınacaktır
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Dönmez: Türkiye, doğal gazın Batı pazarına ulaşmasında rol üstlenebilir

11 Ekim 2022 Salı 14:20
Bakan Dönmez: Türkiye, doğal gazın Batı pazarına ulaşmasında rol üstlenebilir

ALMANYAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya’nın başkenti Berlin’de 4. Türk-Alman Enerji Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, “Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı’daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir” dedi.

Berlin’de düzenlenen 4. Türk-Alman Enerji Forumu’nda konuşan Bakan Dönmez, “Türkiye, sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla yetinmeyip yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere taşınması noktasında da önemli roller üstlenmektedir. Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı’daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Türkiye, Türkmenistan doğal gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail doğal gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak’ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır” dedi.

“YOĞUN TEMASLARDA BULUNUYORUZ”

Birçok Güneydoğu Avrupa ülkesinin gaz talepleri konusunda Türkiye ile temaslarda bulunduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, “Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır. Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye’nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck arasında yeşil hidrojen iş birliğini geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezAlmanya4. TürkAlman Enerji Forumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi
Güneş enerjisi yatırımları artıyor
Güneş enerjisi yatırımları artıyor
Hububatta yıl sonuna kadar 13 milyar dolarlık ihracat hedefi
Hububatta yıl sonuna kadar 13 milyar dolarlık ihracat hedefi
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
"Rusya-Ukrayna krizi ticaretin yörüngesini değiştirdi"
"Rusya-Ukrayna krizi ticaretin yörüngesini değiştirdi"
TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi
TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi
Kadın girişimci, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
Kadın girişimci, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu
UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu
Türkiye’nin mısır rekoltesinin yüzde 40’ı, Konya Ovası’ndan
Türkiye’nin mısır rekoltesinin yüzde 40’ı, Konya Ovası’ndan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول