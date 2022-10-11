Bakan Dönmez: Türkiye, doğal gazın Batı pazarına ulaşmasında rol üstlenebilir

ALMANYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya’nın başkenti Berlin’de 4. Türk-Alman Enerji Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, “Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı’daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir” dedi.



Berlin’de düzenlenen 4. Türk-Alman Enerji Forumu’nda konuşan Bakan Dönmez, “Türkiye, sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla yetinmeyip yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere taşınması noktasında da önemli roller üstlenmektedir. Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı’daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Türkiye, Türkmenistan doğal gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail doğal gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak’ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır” dedi.



“YOĞUN TEMASLARDA BULUNUYORUZ”



Birçok Güneydoğu Avrupa ülkesinin gaz talepleri konusunda Türkiye ile temaslarda bulunduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, “Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır. Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye’nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck arasında yeşil hidrojen iş birliğini geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzalandı.