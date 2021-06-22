Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
494.243
DOLAR
8.6390
STERLİN
12.0482
EURO
10.3094
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...
108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak
108 adet S plakanın...
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor
Çeşitli cins ve markada...
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Dönmez: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız

22 Haziran 2021 Salı 14:35
5 Okunma
Bakan Dönmez: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki toplam doğal gaz keşfinin 540 milyar metreküp olduğunu hatırlatarak, "Biliyorsunuz, Türkiye'ye ve milletimizin kabiliyetine inanmayanlar, bu projemize de karşı çıktılar.  Şimdi de 'Buldunuz ama çıkaramazsınız' diyorlar. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle Mimar ve Mühendisler Grubu 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Dönmez, Türkiye'yi üreten, kendi teknolojisi, insan kaynağı ve bilgi birikimiyle dünyayla çok daha başarılı rekabet edebilen role büründürdüklerini belirtti. Denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarından başarılı sonuçlar aldıklarını kaydeden Dönmez, "Karadeniz'de gerçekleştirdiğimiz iki keşfimizle bir taraftan ülkemize 540 milyar metreküplük bir rezerv kazandırırken diğer taraftan da ortaya koyduğumuz yol haritasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Biliyorsunuz, Türkiye'ye ve milletimizin kabiliyetine inanmayanlar, bu projemize de karşı çıktılar. Gemilerimizi ülkemize kazandırdığımızda, 'Aldınız ama arayamazsınız' dediler sonra 'Aradınız ama bulamazsınız' dediler. Şimdi de 'Buldunuz ama çıkaramazsınız' diyorlar. Bizim onlara cevabımız belli. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız. Türkiye'nin gücü her şeye yeter. Türk mühendislerinin kabiliyeti ve gençlerimizin enerjisi bizi tüm hedeflerimize ulaştırır" dedi.

'YATIRIMLARIMIZI SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'yi sadece enerjide değil enerji teknolojilerinde de merkez ülke haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yenilenebilir enerjide ortaya koyduğumuz projelerde yerli teknoloji gibi şartlarla yatırımcılarımızı Ar-Ge ve inovasyona yönlendiriyoruz. Bu teşvikimizin en güzel örneklerinden birisi Ankara'da kurulan Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası oldu. Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES'te kullanılan panelleri üreten fabrikamızla güneşte yerli teknoloji için düğmeye basmış olduk. Bir diğer örnek teknoloji projemizi ise Keban'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Keban'daki 8 jeneratörümüzün 3'ünü yerlileştirmeyi başardık. Böylece hem cari açığın kapanması için hem de teknolojik birikim için hayati bir adım attık. Denizlerdeki sondajlarımıza yardımcı su altı robotumuz 'Kaşif'ten tutun da yerli otomobilimizin bataryasında kullanılacak yerli lityum tesisimize kadar birçok alanda da yerli teknolojiyi oyuna dahil ettik. Yerli lityum üretimimiz de başladı. Bugüne kadar yaklaşık 150 kilogram lityum karbonat ürettik. Yıllık 600 ton üretecek asıl tesisimiz için de parametre oluşturma çalışmalarımız başladı. Bu anlayışımızla hem maddi hem de beşeri yatırımlarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezKaradenizDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da
Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da
10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı
10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı
Teknoloji startupları dünyayı değiştiriyor
Teknoloji startupları dünyayı değiştiriyor
BURSİAD’tan Bursaspor’a Ziyaret
BURSİAD’tan Bursaspor’a Ziyaret
Kalite Büyük Ödülü Limak Enerji'nin
Kalite Büyük Ödülü Limak Enerji'nin
Milli Piyango İdaresine ait 13 konut satılıyor
Milli Piyango İdaresine ait 13 konut satılıyor
TCMB: Aşılamada hızlanma küresel toparlanmayı destekliyor
TCMB: Aşılamada hızlanma küresel toparlanmayı destekliyor
İklim değişikliği zeytin üretimini düşürdü, hasat gecikti
İklim değişikliği zeytin üretimini düşürdü, hasat gecikti
Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek
Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma