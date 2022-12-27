Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.492,84
ALTIN
1.087,64
DOLAR
18,72
STERLİN
22,53
EURO
19,92
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
Fethiye Belediyesi lunapark alanını kiraya verecek
Fethiye Belediyesi lunapark alanını...
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Menemen'de satılık arsalar
Menemen'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Dönmez: Karadeniz gazını mart sonu sisteme vereceğiz

27 Aralık 2022 Salı 15:36
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını mart sonu sisteme vereceğiz

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son keşifle birlikte Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah bu gazı, insanımızla buluşturmak istiyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde, mart ayının sonuna doğru da ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervine ilişkin açıklama yaptığını hatırlattı. Son keşif ile birlikte Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını belirten Dönmez, "Çalışmalarımız 3 aşamadan oluşuyor. Deniz tabanında sondaj işlemleri ile akabinde yapılan kuyu tamamlama işlemleri devam ediyor. Teknolojik olarak baktığımızda deniz tabanında yoğun bir çalışma var. Bu çalışmaları 50'yi aşkın gemi ile yürütüyoruz. Bir taraftan üretilecek gazın karaya getirilmesi ile alakalı olarak 3 tane hattın yapım işlemi devam ediyor. Tamamlandı, testleri şu anda yapılıyor. 170 kilometrelik ana iletim hattımız ve glikol basan hattımız tamamlandı. Yine deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Bir taraftan da karada bu gazı işleyecek kara işleme tesisini de yüzde 85 oranında tamamladık" dedi.

'2026'DA KUYU AÇMA İŞLEMLERİNİ BİTİRECEĞİZ'

Şu anda kara işleme tesisinin ilk etapta günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek kapasitede çalıştığını söyleyen Dönmez, "Fakat altyapı 2'inci faz ile birlikte 40 milyon metreküplük kısmı da işleyecek şekilde hazırlandı. Sahada 6 bini aşkın iş kalemini birlikte yönetiyor ve ilerliyoruz. Yine bu üretilen gazı, BOTAŞ'ın ana ulusal iletim sistemine bağlayacak istasyon çalışmaları tamamlandı. 36 kilometrelik bağlantı tamamlandı. Test ve devreye alma işlemleri de devam ediyor. Deniz tabanından bugüne kadar ilk Tuna-1 ile başlamış olduğumuz kuyu açma ve tamamlama işlemlerinde artık 10 kuyuyu açmış durumdayız. 2'nci fazda buraya 30'un üzerinden ilave kuyu açarak devam edeceğiz. Daha önce de açıkladığımız gibi inşallah 2026 gibi buradaki kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız. Karada 5 bin 500, deniz tarafında 2 bin 500 olmak üzere 8 bin kişilik bir çalışan arkadaşımız var. 3 sondaj gemimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

'710 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞFE ULAŞMIŞ OLDUK'

Bakan Dönmez, 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetin 99'uncu yılının kutlandığı gün yine Fatih sondaj gemisinin Çaycuma-1 kuyusu adını verdikleri bölgeye gittiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda bir keşif ile sonlandırmış olduk ve bu keşfe göre de üretilebilir rezervi 58 milyar metreküp olarak belirledik. Biliyorsunuz, ilk keşfi 2020 yılında Tuna-1 kuyusu ile açıklamıştık. 405 milyar metreküplük bir keşifti ve 2020 yılında denizlerde yapılan dünyanın en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. 2021'de Amasra-1 ile 2'nci keşfimizi yapmıştık, 135 milyar metreküplük bir rezerv söz konusuydu. Böylece Çaycuma keşfi ile toplamda 710 milyar metreküplük keşfe ulaşmış olduk" dedi.

'GAZI İNSANIMIZLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Sakarya Gaz Sahası'nda da 13 tane kuyu açtıklarını ve bunların 3 boyutlu modellemesinin yapıldığını anımsatan Dönmez, "Bu çalışmalara göre de rezervi yeniden değerlendirdik. Çalışmalar neticesinde de 540 milyar metreküplük rezervi, 652 milyar metreküp olarak revize etmiş olduk. Böylece gerek Çaycuma Sahası'ndaki 58 milyar metreküp gerekse Sakarya Gaz Sahasındaki ilave miktarla birlikte bu rakam, 710 milyar metreküp olarak ilan edilmiş oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah bu gazı, insanımızla buluşturmak istiyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde, mart ayının sonuna doğru da ilk gazı sisteme vermiş olacağız" diye konuştu.

'KIBRIS'I TEK TARAFTAN İBARET GÖRÜRSEK YANILIRIZ'

Daha sonra soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin "Abdülhamithan gemisi, Yörükler-1'deki çalışmasını tamamladı. Mersin Taşucu açıklarında 2'nci lokasyonunda da çalışmalarına devam ediyor. İlk yapılan çalışmanın jeolojik etütleri, Türkiye Petrolleri tarafından yapılmaya devam ediyor. Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızda, kendi yetki alanımızda arama sondaj faaliyetlerine devam edeceğimizi ifade etmiştik. Bir plan çerçevesinde bu süreç devam ediyor. Yine Güney Kıbrıs Rum kesiminin 6'ncı parseldeki keşfi ile alakalı olarak; dün hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hem de bizim Dışişleri Bakanlığımız bu alanda yapılan çalışmalarla alakalı bir değerlendirme yaptı. 6'ncı parsel, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetki alanının dışında kalan bir parsel ancak Kıbrıs'ın bir tek taraftan ibaret görürsek, yanılırız. Kıbrıs adasında yaşayan herkesin o kaynaklardan istifade etme hakkı var. Bir tarafı yok sayarak, yapılacak işlemlerin hakkaniyetli olmadığını değerlendiriyoruz" dedi.

'KARADENİZ'DE ÜRETECEĞİMİZ GAZIN MALİYETİ DAHA DÜŞÜK'

Bakan Dönmez, yeni keşfin faturalara nasıl yansıyacağı sorusuna ise "Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. İthal ettiğimiz gaza göre, Karadeniz'de üreteceğimiz gazın maliyeti daha düşük. Fakat henüz daha sisteme verilmedi. Üretilecek gazın miktarını da dikkate aldığımızda, bu değerlendirmeleri daha sağlam yapabiliriz. Ama başından beri söylediğimiz bir husus var; bu bizim kendi gazımız. Cari açığımıza son derece olumlu yansıyacak. Buradan hem milletimiz hem de devletimiz kazançlı çıkacak" cevabını verdi.

​Türkiye'nin enerji merkezi olma olasılığı hakkında da Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "7 tane uluslararası boru hattı ile Türkiye'ye, karadan, dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkelerden doğal gaz getiriyoruz. Yaklaşık 10 ila 12 ülkeden de sıvı doğal gaz getiriyoruz. Buna bir de yerli gazımızı eklediğimizde, kaynak çeşitliliğini yerli kaynakla artırmış olacağız. Bu da tabii ki enerji merkezi projemize son derece olumlu yansıyacak." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz GazıEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü
Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri artış gösterdi
Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri artış gösterdi
Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak
Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak
2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı
2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonun boynunu kıracağız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonun boynunu kıracağız
Bakan Varank: Vatandaşlarımızın alım gücünü iyileştireceğiz
Bakan Varank: Vatandaşlarımızın alım gücünü iyileştireceğiz
Trakya’da ruhsat alınan ticari yapılar son üç yılda yüzde 67 arttı
Trakya’da ruhsat alınan ticari yapılar son üç yılda yüzde 67 arttı
Turizmde sıralama değişti; Türkiye dünya 3'üncüsü
Turizmde sıralama değişti; Türkiye dünya 3'üncüsü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi