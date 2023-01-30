Bakan Dönmez: Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayında indirim olabilir

İSTANBUL - Bakan Dönmez, İstanbul’da düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, gaz tedarik anlaşmasında Bulgaristan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer süreçleri yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Dönmez, "Serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayında bir indirim olabilir." dedi.

Bakan Dönmez, "İstanbul'da 14-15 Şubat'ta İstanbul Gas Summit'te Orta Doğu, Akdeniz, Hazar, Orta Asya'nın kaynak ülkeleri ve Avrupa'nın tüketici ülkelerini buluşturacağız." açıklamasında bulundu.