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Bakan Dönmez, enerji diplomasisi için Bakü'ye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

02 Şubat 2023 Perşembe 11:11
Bakan Dönmez, enerji diplomasisi için Bakü'ye gidiyor

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dönmez, son aylarda gerçekleştirdiği enerji diplomasisi trafiğine yeni bir durak ekliyor.

Son olarak Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya ziyarette bulunan Dönmez, yarınki Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı için Bakü'ye gidecek.

Dönmez'in, açılış konuşmasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yapacağı toplantının "Bakanlar Oturumu"nda Türkiye'nin enerji ticaret merkezi hedefinde geldiği son noktaya ilişkin bilgi paylaşımında bulunacağı öngörülüyor.

Bakan Dönmez'in, ziyaret kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isimle ikili görüşme yapması, mevkidaşlarına ve sektör temsilcilerine 14-15 Şubat'ta düzenlenecek İstanbul Gaz Zirvesi ile ilgili davette bulunması bekleniyor.

Bulgaristan ile anlaşma imzalanmıştı

Dönmez'in Sofya ziyaretinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ile Bulgargaz arasında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Bulgaristan, Türkiye'den 13 yıl süreyle yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp gaz tedarik edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezGüney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu ToplantısıBakü
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