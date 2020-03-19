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Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs nedeniyle tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz işlemlerini ilgili firmaların müşteri hizmetleri merkezine gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak, online kanallar üzerinden evlerinden yapabileceğini söyledi.

19 Mart 2020 Perşembe 13:36
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Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir

ANKARA - Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin tamamında doğal gaz işlemleri için Alo 187, elektrik işlemleri için Alo 186 hattının aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletildiğini, diğer işlemler için gerekli destek alınabildiğini bildirdi. Vatandaşların genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz yararlanabilmesi için 'TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması' üzerinden arıza ihbarı bırakılabildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Fatura ödeme işlemleri, ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden, belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilmektedir. Fatura sorgulama ve aboneliklerle ilgili sözleşme veya fesih işlemlerinin tamamı da e-devlet üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı'mızın yayımladığı tedbirlere uyarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın kendilerini kalabalık ortamlardan izole etmesi, salgının kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Salgının daha da yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezKoronavirüs
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