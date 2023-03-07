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Bakan Dönmez doğal gaz ticaret merkezinin yasal altyapısında sona yaklaşıldığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, kurulması planlanan doğal gaz ticaret merkezine ilişkin yasal altyapıya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek." dedi.

07 Mart 2023 Salı 14:09
Bakan Dönmez doğal gaz ticaret merkezinin yasal altyapısında sona yaklaşıldığını bildirdi
Ankara

Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğal gaz ticaret merkezinde son duruma ilişkin bir soru üzerine Dönmez, "Çalışmalar sürüyor. Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek." dedi.

Son dönemde depreme odaklanıldığına işaret eden Dönmez, "Ayrıca bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var. O da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Ondan sonra da yasal altyapı büyük oranda tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının devreye alınacağı tarihe ilişkin "Çok değil, bir miktar gecikme olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışanların bir kısmının deprem bölgesinden geldiğine ve aileleriyle ilgilenmeleri gerektiğine dikkati çeken Dönmez, "Bir kısmı geri dönmeye başladı. Bu biraz etkileyecek ama bölgeye gideceğim, değerlendireceğiz. Muhtemelen nisana kalır gibi görünüyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz TicaretiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez
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