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Bakan Dönmez'den enerji fiyatları açıklaması

04 Kasım 2021 Perşembe 14:58
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Bakan Dönmez'den enerji fiyatları açıklaması

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, artan enerji fiyatlarına ilişkin "Yıllık ortalamaya baktığımızda faturanın yarısını neredeyse hükümetimiz Hazine'den karşılar hale geldi. Biz adını ‘kara kış fonu’ koymadık ama aslında kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz vatandaşımıza. Belki daha iyi anlaşılması içi şöyle mi demek gerekir; elektriğe bu ay 150 lira ödediniz ama bir bu kadarlık kısmını da devlet kendi bütçesinden karşıladı.Doğalgazda da aynı durum söz konusu" dedi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı.

Eyüpsultan'da bulunan medya binasında gerçekleştirilen zirveye telekonferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yapan Bakan Dönmez, enerji fiyatlarının dünya genelinde yükselmesi konusunda, "Kimsenin, piyasalar dahil beklemediği bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu beklemediği durumu? Hızlı bir küresel toparlanma, akabinde de hem enerjiye olana talebin, enerji ürünlerine olan talebin, hem de emtia piyasalarına olan hammaddeyi kastediyorum, özellikle talebi artırdı ve arz tarafı, üretimi yapan sektörlerde bu ani artış talebini karşılayamadığı için fiyatlarda ciddi sıçramalar oldu. Geçtiğimiz yıla baktığımızda petrol fiyatlarının 40 doların altına indiği dönemleri yaşadık. Doğalgaz fiyatları spot piyasalarda bin metreküp için 100-150 dolarları gördü. Kömür fiyatları yine 40-45 dolarlarda. Bu üç ürünün bugün geldiği noktaya baktığımızda hakikaten arada ciddi bir uçurum var. Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğalgaz fiyatları, biz Avrupa ile daha entegre çalışıyoruz, oraya baktığımızda bin metreküpü bin doların üzerine çıktı. Hatta bazı günler 1200-1300 dolarla telaffuz edildi. Bunun anlamı şu; 1 metreküpü için minimum 1 dolar para ödüyorsunuz. Bugünkü rakamlarla yaklaşık 10 liradan bahsediyorum. Kömürde yine anormal fiyat sıçramaları oldu. 40-50 dolarlık fiyatlar 250-270 dolarları gördü. Doğal olarak bu tüm ülkelerde ciddi bir sıkıntı oluşturdu" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji FiyatlarıBakan Dönmez
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