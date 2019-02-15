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Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde doğalgaz var mı yok mu belli olacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaja devam ettiğini belirterek, "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak" dedi.

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde doğalgaz var mı yok mu belli olacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaja devam ettiğini belirterek, "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak" dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:24
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Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde doğalgaz var mı yok mu belli olacak

BOLU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez daha sonra Bolu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edip belediye önünde bulunan Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi. Bakan Dönmez, ardından AK Parti'nin Sümer Mahallesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Dönmez, "Ülkemizin 2002 yılında milli geliri 3 bin 200 dolar civarında idi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 10 bin doları üstündeydi. Ama 2013'te biz 12 bin doların üstüne çıkmıştık. Normalde üst gelir grubu 12 bin dolar ve üstünde milli gelire sahip olan ülkelerden oluşur. Ama bugün birileri düğmeye bastı ve ülkenin ekonomisini yavaşlatmak için bazı olaylara girişti. 12 bin 300 doları biz 2013 yılında yakalamıştık. Ama hatırlayın, Mayıs ayında Gezi olayları, akabinde 17-25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve geçtiğimiz yıl da doğrudan ekonomimizi hedef alan bir girişimle karşı karşıya kaldık. Hamd olsun bunların hepsini atlattık. Son ekonomik darbe girişimini de atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Artık Türkiye’yi bir gemiye benzetecek olursak, kıyıda giden bir gemimiz yok. Eskiden kıyıdan kıyıdan gidiyordu. Kaptan sık sık limana uğruyordu. Zaman zaman kaptanı değiştiriyorduk. Mürettebat değişiyordu, yolcu yenileniyordu. Ama son 15 yıldır artık açık denizlere, büyük denizlere, okyanuslara açılan bir gemimiz var. Kaptanımıza güveniyoruz." dedi.

FATİH SONDAJ GEMİSİ AÇIKLAMASI

Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları süren Fatih Sondaj Gemisi'nin birkaç hafta içinde sonuç alacağını kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'nin yüzde 62'si doğal gaz kullanıyor. Bu doğalgaz kullanımı açısından bu oran Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileride. Tabi doğalgazı yaygınlaştırıyoruz ama ithal ettiğimizi de bilin. Onun için verimli kullanacağız. Çünkü bunları almak için döviz ödüyoruz. Dua edin, doğalgaz bulalım. Kendi ihtiyacımız kadar olan kısmı da kendimiz üretelim. Fatih Sondaj Gemimiz şu anda sondajına devam ediyor. İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak. Geçtiğimiz hafta Trakya'da bir karasal çalışmada yeni bir doğalgaz kapısı keşfettik. Orada da doğalgaz üretimine başladık. Bu 2 kaynağımızda 300 bin konutun 10 yıl süreyle doğalgaz ihtiyacını karşılayacak eş değerde bir rezerve sahip olduk. Bu yeter mi, yetmez. Bunun farkındayız. Daha fazla çalışıyoruz, bulursak bunu milletimizin hizmetine sunmuş olacağız."

Daha sonra Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Dönmez, burada da sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezFatih Sondaj Gemisi
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