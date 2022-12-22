Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapmak

ANKARA - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana Çukurova'da 8 milyon, Şırnak Gabar'da ise 150 milyon varillik petrol rezervi keşfedildiğini hatırlatarak, "Yurt içi petrol üretimimiz bugün özel sektör ve kamu olmak üzere toplamda yaklaşık 80 bin varile ulaştı. İnşallah 2023 hedefimiz, günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapmak" dedi.



Bakan Dönmez, Ankara'da, '14'üncü Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Dönmez, Türkiye'nin petrol ve gaz alanındaki arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulanarak, "Son 20 yılda yeni keşiflerle birlikte 354 milyon varil ham petrol ve yaklaşık 12 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdik. Bugünün fiyatlarını baz alırsak eğer 28,3 milyar dolarlık yerli ham petrol üretimi, 13 milyar dolarlık yerli gaz üretimi gerçekleştirdik. Böylece son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Öte yandan, özel ve kamu günlük ham petrol üretimimiz 1998 yılından sonra ilk defa 2020 yılında 60 bin varili geçerek 2022 Ekim itibarıyla 71 bin varile ulaştı. 5 yıllık periyotlara baktığımızda, 2012 ila 2016 arası ham petrol üretimimiz 85,4 milyon varil iken bu rakam 2017 ila 2021 arasında 104,6 milyon varile yükseldi. Yani petrolde yüzde 20'lik bir üretim artışı sağladık" dedi.



'KARADENİZ'DE YENİ KUYULAR AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ'



2022 Ekim itibarıyla 10 aylık ham petrol üretiminin özel ve kamu olmak üzere toplamda 20,6 milyon varile, doğal gaz üretiminin ise 326,6 milyon metreküpe ulaştığını söyleyen Dönmez, "Doğal gazda Cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin. Bu yıl karada petrol arama ve üretimimiz açısından oldukça verimli bir yıl oldu. Türkiye Petrolleri, Adana'da Çukurova sahasında yaklaşık 8 milyon varillik bir rezerv keşfetti. Gabar'da Şehit Esma Çevik Sahasında değeri bugünkü rakamlarla 12 milyar doları bulan 150 milyon varillik yeni bir rezerv keşfi yaptık. Yurt içi petrol üretimimiz bugün özel sektör ve kamu olmak üzere toplamda yaklaşık 80 bin varile ulaştı. İnşallah 2023 hedefimiz günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapmak" diye konuştu.



Yeni teknolojilerin ve yöntemlerin devreye alınmasıyla mevcut ham petrol üretim sahalarındaki üretilebilirlik oranını da yüzde 20'lerden daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "2022'de 349'u arama, 156'sı işletme ruhsatı olmak üzere toplam 505 petrol ruhsatında faaliyetler devam ediyor. Bu son 5 yılda ulaştığımız en yüksek sayı oldu. Devlet hissesi gelirlerinde de 2022 yılı 10 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar TL gelir elde ederek bugüne kadarki en yüksek meblağa ulaştık" ifadelerini kullandı.