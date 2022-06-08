Bakan Bozdağ: Konutlarda kira bedeli bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.



Bakan Bozdağ, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda konuştu. Bakan Bozdağ, yargının üzerindeki iş yükünün çok yüksek olduğunu belirterek, şu anda mahkemelerde 8 milyon uyuşmazlığın olduğunu söyledi. Türkiye'de bu sıkıntıları çözmek için hakim ve savcıların sayılarını artırmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Bozdağ, "Bugün ülkemizdeki hakim sayımızı 2002'den bugüne kadar, yüzde 149 oranında artırdığımızı görüyoruz. 2002'de 6 bin 113 olan hakim sayısını bugün itibariyle 15 bin 242'ye, 3 bin 226 olan savcı sayısını 7 bin 434 çıkardık. Savcı sayımızı da yüzde 130 artırdık" dedi.



'UZLAŞTIRMANIN KAPSAMINI GENİŞLETECEĞİZ'



Bakan Bozdağ, uzlaştırmada çok ciddi sonuçlar aldıklarını ifade ederek, "2017'den bu yana yaklaşık 3 milyon civarında işin uzlaştırma kapsamında çözüldüğünü görüyoruz. Çok büyük bir rakam bu, 2021 yılında 230 bin 50 dosyanın uzlaştırma kapsamında sonuçlandığını görüyoruz. Bu da büyük bir rakam ama Türkiye'deki ceza davalarının sayısına baktığımız zaman bu rakamın o sayı yanında çok az olduğunu da ifade etmek isterim. Uzlaştırmanın kapsamını genişletmek konusunda yeni dönemde yeni adımlar atacağız" diye konuştu.



'SAMİMİYSENİZ BÜTÜN ŞİKAYETLERİ GERİ ÇEKECEKSİNİZ''



Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Ben iktidara gelirsem tweet atanlar rahatça atacaklar, kimse ceza almayacak' açıklamasını eleştiren Bozdağ, "Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum; bugüne kadar kaç dosyada sizin aleyhinize tweet attılar diye şikayet ettiğiniz kişilerle uzlaşmaya oturdunuz? Kaç kişi hakkında şikayette bulundunuz? Adliyeler dosyalarla dolu. Samimiyseniz yapılan bütün şikayetleri geri çekeceksiniz. Şu anda Ankara Adliyesi'nde ve diğer adliyelerde yüzlerce, binlerce dosya ve dava var. Sayısını ben bilmiyorum. Hakaret etti, diye kaç kişi hakkında şikayette bulundunuz. Sayın Akşener'e ve diğer liderlere de soruyorum. Madem Twitter içinde hakaret etmek suç değil, o zaman neden sizinle ilgili tweet atan insanlar hakkında şikayetçi oluyorsunuz" diye konuştu.



'KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEK'



Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı. (DHA)