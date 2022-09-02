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Bakan Bilgin: Türkiye büyümesini devam ettirecek

02 Eylül 2022 Cuma 12:38
Bakan Bilgin: Türkiye büyümesini devam ettirecek

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin 2'nci çeyrekte 7,5 büyüdüğünü hatırlatarak, "Yüzde 5’in üzerinde bir büyüme yaklaşık 700 bin yeni istihdam yaratıyor. Yüzde 7'lik bir büyüme ise 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıyor. Yıl tamamlanmadı. Temmuz verilerine göre Türkiye bu yıl yaklaşık 900 bin yeni istihdam yaratmıştır, bu önemlidir. Türkiye yıl sonu itibarı ile ümit ederiz bu büyümesini devam ettirecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen, 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapanış konferansına katıldı. Programda Bakan Bilgin'in yanı sıra SGK Başkanı Kürşad Arat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve davetliler yer aldı. Bakan Bilgin, projenin önemine değinerek, "Kadın işgücünün artması, Türk modernleşmesinin karşı karşıya bulunduğu sorunları açmak açısından çok önemlidir. Toplumsal değişme süreci, geleneksel toplumda iş bölümü biçiminin değişmesi, bunun yerine modern bir toplumun yeni farklılaşmış rolleri ortaya çıkarması ve yeni bir iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Kadınlar geleneksel toplumdaki rollerinin dışına çıkar. Bu bazı toplumlarda çok yavaş, bazı toplumlarda hızlı olabilir. Türkiye'de Cumhuriyet döneminden itibaren kadınların toplumsal hayata katılması, eğitim yoluyla katılması önemli olmuştur. Fakat eğitim yolu ile katılmak sınırlı kalmıştır. Kadınların toplumsal hayatın her alanında rol sahibi olmaları gelişme açısından önemlidir. Burada önemli sorunlar var. Kadınlar, çocuklarını yetiştirme sorumluluğu ile karşı karşıyalar. Geleneksel toplum, bütünüyle kadını bu merkezde değerlendiren anlayışa da sahiptir. Dolayısıyla geleneksel toplumda ekonomi ikinci bir işleve sahiptir. Bu süreç, değişim sürecinde bir ikilemi ortaya çıkarmaktadır. Kadının iş gücüne katılmasını desteklemek açısından, kadının çocuklarını yetiştirmesinin kurumsal olarak desteklenmesi önemlidir. Bu proje, kadınların hem anneliğini yerine getirmek hem de iş hayatına katılmalarını mümkün kılacak bir anlayış ile geliştirilmiş bir projedir. 18 bin anneye destek verilmesi, onların iş gücü içinde yer almalarının sağlanması önemlidir. Mesele sadece kadının iş gücüne katılması değil, aynı zamanda çocukların yetiştirilmesi konusunda eğitilmiş insanların kurumsal eğitim ile çocukları kuşatması önemlidir" dedi.

'TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Bakan Bilgin, Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyüyerek, kalkınmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye sanayileştikçe bu devam edecek. Kadının iş hayatına katılımı bugün yüzde 30’a ulaşmıştır. Bunun yetersiz olduğunu biliyoruz, aşama aşama bu katılım oranının artacağını görüyoruz. Önemli olan, bu katılım sürecini kurumsal olarak destekleyecek mekanizmaların kurulması. Türkiye kalkınmasına devam edecek. Dün büyüme rakamları açıklandı. Tüm dünyada küçülme yaşanırken, Türkiye büyümeye devam ediyor. 2'nci çeyrekte 7,5’i buldu. Yüzde 5’in üzerinde bir büyüme yaklaşık 700 bin yeni istihdam yaratıyor. Yüzde 7’lik bir büyüme ise 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıyor. Yıl tamamlanmadı. Temmuz verilerine göre Türkiye bu yıl yaklaşık 900 bin yeni istihdam yaratmıştır, bu önemlidir. Türkiye yılsonu itibarı ile ümit ederiz bu büyümesini devam ettirecek" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 02.09.2022 12:45
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BilginTürkiyeBüyüme
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