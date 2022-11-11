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Bakan Bilgin: EYT'yi aralıkta Meclis’e takdim edeceğiz

11 Kasım 2022 Cuma 15:24
Bakan Bilgin: EYT'yi aralıkta Meclis’e takdim edeceğiz

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmamızı aralık ayı içinde Meclis’e takdim edeceğiz. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. EYT, 2023’te uygulanacaktır. Bu sorunu çözüyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bakan Vedat Bilgin, komisyonda bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Bilgin, 2023’e girerken hem dünya konjonktürü açısından hem de Türkiye’de yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar açısından zor şartlarla karşı karşıya kalındığına dikkat çekerek, "Bunda birçok faktörden söz etmek mümkün. Bunların arasında pandemi sonrasının meydana getirdiği dünyadaki ulaştırma sistemi, ürün zincirlerinde, ham maddelerin tedarikinde yaşanan sorunlar ve bunun Türkiye'ye yansımalarını yanı sıra Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları da göz önünde bulundurmak gerekir" dedi.

'BÜYÜYEREK BU SORUNU AŞMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Bakan Bilgin, dünya ülkelerinde üretici fiyatlarında yaşanan artış ve kış şartlarına dikkat çekerek, "Dolayısıyla bunların Türkiye üzerinde tesirlerinin, tahribatının da artacağını söylemek mümkün. Bütün bunlar karşısında uygulanacak ekonomik politikalar üzerinde fazla durmak istemiyorum ama büyümeden vazgeçerek bunları aşmanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü küçülerek, ekonomiyi soğutarak bunlara cevap vermeye kalktığımız zaman karşılaşacağımız sorunları tahmin edebiliriz. Bunların en başında; işsizlik daha da artacaktır, üretimdeki durgunluğun yol alacağı birçok yeni sorunla karşı karşıya kalacağız. Türkiye gibi nispeten genç nüfusu olan bir ülkedeki işsizlik probleminin, yüzde 10’larda olan işsizlik probleminin çok daha yukarılara çıkması başlı başına bir sorun kaynağı olacaktır. Onun için büyüyerek, üretime dayanarak bu sorunu aşmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu. 

'TÜM EMEKÇİLER ENFLASYON KARŞISINDA KORUNACAK'

Bakan Bilgin, asgari ücretin 5 bin 500 TL olmasının gerekçelerine değinerek, "Enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için. Temmuzda enflasyona karşı ücretleri koruyucu bir düzenleme söz konusu değildi ama temmuzda reel ücretlerdeki erimenin ortaya koyduğu tabloyu görünce buna bizim müdahale etmek gerekliliği ortaya çıktı. Şimdi de aynı şeyleri yapacağız. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak" dedi.

'EYT 2023'TE UYGULANACAK'

Bakan Bilgin, EYT çalışmasına ilişkin yasal düzenlemeyi aralık ayında Meclis’e sunacaklarını açıklayarak, "Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023’te uygulanacaktır. Bu sorunu çözüyoruz. Öyle beklemeye niyetimiz yok. Aralık ayında Meclis’e geldiğinde göreceksiniz. Bu sorunun bilinmeyen ya da göz ardı edilen tarafı şudur; EYT’li insanların büyük çoğunluğu 4/A’lılardır yani SSK primi ödeyen işçilerimizdir. Dolayısıyla onların da önemli bir kısmı, yaklaşık yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Ben her gün veya her hafta bir odayı dinliyorum, işçileri dinliyorum. Bütün tarafları tamamlamak üzereyiz, bitiyor zaten görüşmelerimiz. Onların taleplerini alıp değerlendirdik, biz yolumuzu belirledik ama onların da bu süreçte yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin veya herkes emin olsun, bu sorun bu sene Meclis’te çözülmüş olacak. Meclis'in de gerekli olan önerilerimizi dikkate alarak kararını vereceğini düşünüyorum" diye konuştu. 

'SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KADROLU HALE GETİRECEĞİZ'

Bakan Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin çalışmayı tamamladıklarını da belirterek, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 11.11.2022 15:26
Anahtar Kelimeler:
Vedat BilginEytMeclis
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