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Bakan Bilgin: EYT çalışmasını aralık sonuna kadar bitiririz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki düzenlemeye ilişkin, "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz, diye umuyorum" dedi.

13 Aralık 2022 Salı 15:09
Bakan Bilgin: EYT çalışmasını aralık sonuna kadar bitiririz

ANKARA -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Bilgin, EYT konusunda çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, "Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis'te anlattım. EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. 'Haziran rakamları 1,5 milyon' demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İnceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek, diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz, diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz" diye konuştu.


Bakan Bilgin, işçilerin sendikalaşmaları ile ilgili soruya, "İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var. Bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz İşkolu Yönetmeliği'nde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var, onu da Meclis'e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor; bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış; ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız" yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı BilginCumhurbaşkanlığı KülliyesiEyt
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