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Bakan Bilgin: Asgari Ücret Komisyonu'nu aralıkta toplayacağım

08 Kasım 2022 Salı 12:46
Bakan Bilgin: Asgari Ücret Komisyonu'nu aralıkta toplayacağım

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimine ilişkin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım" dedi.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bilgin, "Sözleşmelilere kadro ne zaman gelir?" sorusuna, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında 500 bin civarında kişi yer almaktadır" yanıtını verdi. 

Bakan Bilgin, geçici taşeron ve emeklilikle yaşa takılanlar (EYT) konularına ilişkin de "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu. 

Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimiyle ilgili soruya, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" yanıtını verdi. 

Bakan Bilgin, "Asgari ücret için işverene ek destek, teşvik verilecek mi?" sorusuna ise "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" cevabını verdi. 

DHA

Son Güncelleme: 08.11.2022 13:01
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret KomisyonuÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
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