Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dolar 6.31 lirada
Dolar 6.31 lirada
Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da...
Nikah memuru ile tokalaşmadı
Nikah memuru ile tokalaşmadı
Kelle paçaya talep arttı
Kelle paçaya talep arttı
Muz üreticisinin 'stok' endişesi
Muz üreticisinin 'stok' endişesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Albayrak: Tüm sektörleri kapsayan destek ve önlem uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır" dedi.

16 Mart 2020 Pazartesi 10:24
0 Okunma
Bakan Albayrak: Tüm sektörleri kapsayan destek ve önlem uygulanacak

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini bildirdi. Tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını kaydeden Bakan Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'sorun küresel, mücadele ulusaldır. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşundan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık" dedi.

'KORUMA KALKANI OLACAK'

Bakan Albayrak, Türkiye'nin böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıBerat AlbayrakKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 6.31 lirada
Dolar 6.31 lirada
Merkez bankaları Covid-19'a karşı ortak hareket ediyor
Merkez bankaları Covid-19'a karşı ortak hareket ediyor
Muz üreticisinin 'stok' endişesi
Muz üreticisinin 'stok' endişesi
FED'den flaş faiz kararı
FED'den flaş faiz kararı
İlham Veren Girişimcilik Hikayesi
İlham Veren Girişimcilik Hikayesi
Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi
Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi
"Altın fiyatlarında büyük sıçramalar beklemiyoruz"
"Altın fiyatlarında büyük sıçramalar beklemiyoruz"
Orta Avrupa’yı Adriyatik’e Türk şirketi bağlayacak
Orta Avrupa’yı Adriyatik’e Türk şirketi bağlayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı