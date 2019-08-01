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Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:55
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Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakAçıklama
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